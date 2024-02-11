Индзаги уволен с поста главного тренера «Салернитаны», занимающей 20-е место в Серии А | Источник:

«Футбольный клуб “Салернитана” сообщает, что освободила господина Филиппо Индзаги от должности главного тренера первой команды, выразив ему благодарность за проявленную им преданность работе. Желаем специалисту успехов в продолжении его карьеры», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.