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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Индзаги уволен с поста главного тренера «Салернитаны», занимающей 20-е место в Серии А

«Салернитана» объявила об увольнении Филиппо Индзаги с поста главного тренера итальянской команды.

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Индзаги уволен с поста главного тренера «Салернитаны», занимающей 20-е место в Серии А | Источник: Чемпионат.com

«Футбольный клуб “Салернитана” сообщает, что освободила господина Филиппо Индзаги от должности главного тренера первой команды, выразив ему благодарность за проявленную им преданность работе. Желаем специалисту успехов в продолжении его карьеры», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

После 24 туров итальянского чемпионата «Салернитана» набрала 13 очков и на текущий момент занимает 20-е место.

Напомним, 50-летний футболист был назначен на должность главного тренера «Салернитаны» в минувшем октябре. До этого Индзаги тренировал «Реджину», «Брешиа», «Беневенто», «Болонью», «Венецию» и «Милан».

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