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15:41 (мск), источник: ТАСС

Футболисту «Реала» Беллингему диагностировали растяжение лодыжки

Сообщается, что игрок пропустит четыре встречи и восстановится к ответному матчу финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».

Реал
Жирона
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Источник: Reuters

ТАСС, 11 февраля. Английскому полузащитнику испанского футбольного клуба «Реал» Джуду Беллингему диагностировали растяжение связок левой лодыжки высокой степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Портал Relevo сообщает, что футболист пропустит предстоящие четыре игры и вернется к ответному матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига» 6 марта.

В субботу «Реал» на своем поле разгромил «Жирону» в матче чемпионата Испании (4:0). Беллингем забил два мяча и покинул поле на 57-й минуте из-за повреждения. Всего на счету полузащитника, который проводит первый сезон в «Реале», 16 голов в национальном первенстве. Он является лучшим бомбардиром турнира.

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