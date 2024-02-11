Футболисту «Реала» Беллингему диагностировали растяжение лодыжки

Портал Relevo сообщает, что футболист пропустит предстоящие четыре игры и вернется к ответному матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига» 6 марта.

В субботу «Реал» на своем поле разгромил «Жирону» в матче чемпионата Испании (4:0). Беллингем забил два мяча и покинул поле на 57-й минуте из-за повреждения. Всего на счету полузащитника, который проводит первый сезон в «Реале», 16 голов в национальном первенстве. Он является лучшим бомбардиром турнира.