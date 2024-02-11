Футболисту «Реала» Беллингему диагностировали растяжение лодыжки
Сообщается, что игрок пропустит четыре встречи и восстановится к ответному матчу финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».
Сообщается, что игрок пропустит четыре встречи и восстановится к ответному матчу финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».
ТАСС, 11 февраля. Английскому полузащитнику испанского футбольного клуба «Реал» Джуду Беллингему диагностировали растяжение связок левой лодыжки высокой степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Портал Relevo сообщает, что футболист пропустит предстоящие четыре игры и вернется к ответному матчу ⅛ финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига» 6 марта.
В субботу «Реал» на своем поле разгромил «Жирону» в матче чемпионата Испании (4:0). Беллингем забил два мяча и покинул поле на 57-й минуте из-за повреждения. Всего на счету полузащитника, который проводит первый сезон в «Реале», 16 голов в национальном первенстве. Он является лучшим бомбардиром турнира.