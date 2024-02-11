«Интер» летит к чемпионству. И дорога к нему началась с Гвардиолы | Источник: Reuters

В субботу мадридский «Реал» под руководством мудрого и опытного Карло Анчелотти разнес сенсационную «Жирону» и объяснил яркому выскочке, кто в испанском доме настоящий хозяин.

В Германии великолепный «Байер» имени Хаби Алонсо, которому европейская пресса рисует скорое будущее в европейских топ-клубах, с крупным счетом обыграл в ключевом матче «Баварию». Теперь дорога к чемпионскому титулу стала короче.

На фоне этих двух примеров победа «Интера» в Риме вроде бы выглядит не так красочно. Но на деле это, возможно, один из ключевых моментов для команды Симоне Индзаги во всем чемпионате. Да, за три тура до этого миланцы выиграли в Неаполе у действующих чемпионов страны, а перед «Ромой» обыграли дома своего единственного конкурента — «Ювентус». Но то были победы с выстраданным счетом 1:0 и с 12-м игроком в составе — неугомонным Индзаги, который носился у кромки поля не меньше своих футболистов.

Вчера же Индзаги был дисквалифицирован, а его команда проигрывала после первого тайма 1:2. Соперником была команда, которая на фоне смены звездного тренера на символ клуба до встречи с «Интером» выдала три победы подряд. Хорошо сумел настроить своих игроков Даниэле Де Росси и на первый тайм против миланцев. А вот дальше…

А дальше случился перерыв, в котором Симоне Индзаги, похоже, крепко «напихал» своей команде по видеосвязи. На второй тайм вышел другой «Интер», переломивший ход встречи. Даже то, что опытный Зоммер пропустил в Риме аж дважды (до этого тура ему забили всего 10 голов за 22 матча), «Интер» не смутило. А сам швейцарский вратарь еще пару раз выручил команду во втором тайме, не дав «Роме» вернуть себе надежду.

Волевая победа в Риме, где так и не забил лучший бомбардир «Интера» и всей серии А Лаутаро Мартинес, — пожалуй, решающее подтверждение неоспоримости чемпионских претензий нерадзурри. Без главного тренера у кромки поля, без голов своего лидера и на фоне проигранного в гостях первого тайма миланцы показали, что в серии А с ними в этом сезоне справиться практически невозможно.

Помимо отменной работы Индзаги (кстати, его брата Филиппо уволили накануне из «Салернитаны») «Интер» силен за счет и других факторов. Вспомним и про голы Лаутаро Мартинеса, и про потрясающую игру мудрого Мхитаряна, и про звездный час Чалханоглу, и про феноменальную полезность Тюрама. Похвалим еще Зоммера, Димарко, Ачерби, Бареллу, Бастони. И это все будет правдой.

Но она будет неполной, если не отметить, что у сегодняшнего «Интера» виден характер победителя, без чего скудетто не добыть. На протяжении всего этого сезона миланцы излучают уверенность в своих силах и показывают единство в раздевалке. Именно гармония сильных индивидуальностей и здорового командного духа должна принести команде Индзаги желанный титул.

Для Симоне как большого коллекционера кубковых трофеев это будет первое чемпионство в карьере. Ну, а стартовым и знаковым шагом к нему стало поражение в финале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити». Именно в том матче, где миланцы заведомо считались аутсайдерами на фоне монстров Гвардиолы, футболисты в черно-синем показали себе и тренеру, что они — Команда с большой буквы.

Грамотная, достойная, равная игра с лучшим клубом мира и вселила в «Интер» ту здоровую уверенность в своих силах, которая сегодня ведет команду к скудетто. Так что заслуженно восхваляемый всеми Пеп вполне себе может считаться соучастником предстоящего триумфа «Интера».

Волевая победа в Риме, где так и не забил лучший бомбардир «Интера» и всей серии А Лаутаро Мартинес, — пожалуй, решающее подтверждение неоспоримости чемпионских претензий нерадзурри. Без главного тренера у кромки поля, без голов своего лидера и на фоне проигранного в гостях первого тайма миланцы показали, что в серии А с ними в этом сезоне справиться практически невозможно.