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19:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» со счетом 6:0 разгромил «Вест Хэм» в АПЛ

«Арсенал» на выезде разгромил «Вест Хэм» в матче 24-го тура АПЛ — 6:0.

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«Арсенал» со счетом 6:0 разгромил «Вест Хэм» в АПЛ | Источник: Reuters

Дубль за лондонцев оформил Букайо Сака. Англичанин на 41-й минуте реализовал пенальти и забил с игры на 63-й. По разу отличились Вильям Салиба (32-я минута), Габриэль Магальяйнс (44-я), Леандро Троссар (45+2-я) и Деклан Райс (66-я).

«Арсенал» (52 очка) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» (36) идет восьмым.

Вест Хэм
0:6
Первый тайм: 0:4
Арсенал
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