«Арсенал» со счетом 6:0 разгромил «Вест Хэм» в АПЛ

Дубль за лондонцев оформил Букайо Сака. Англичанин на 41-й минуте реализовал пенальти и забил с игры на 63-й. По разу отличились Вильям Салиба (32-я минута), Габриэль Магальяйнс (44-я), Леандро Троссар (45+2-я) и Деклан Райс (66-я).