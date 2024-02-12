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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Крутое выступление Миранчука в Генуе. Вышел со скамейки и поучаствовал в двух голах

Еще одна результативная передача в копилку.

Аталанта
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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«Аталанта» в полном порядке: команда Гасперини запрыгнула на четвертое место в серии А, одержала шесть побед в восьми матчах и добралась до полуфинала Кубка Италии. Главные герои в 2024 году: Шарль де Кетеларе и Алексей Миранчук. Первый нашел себя после провала в «Милане» и перед выездом в Геную имел на счету 9+7 в сезоне, а Миранчук выбил место в старте и был признан лучшим игроком бергамасков в январе. Русско-бельгийский дуэт хорошо чувствует себя на поле и является главным источником опасности у чужих ворот.

Но не все показатели «Аталанты» впечатляют: команда Джана Пьеро Гасперини в последний раз увозила три очка с гостевого поля аж в октябре — пал «Эмполи». А на повестке выезд к жалящему «Дженоа», который в принципе не проигрывает в чемпионате А уже два месяца и на домашней арене успел обидеть «Рому» (4:1), а также поделить очки с «Наполи», «Интером» и «Ювентусом».

Де Кетеларе сотворил красоту в первом тайме и получил желтую за провокацию

Гасперини «отблагодарил» Миранчука за январские подвиги местом на скамейке — вместо россиянина в старте вышел Скамакка. Футболисты «Дженоа» же сразу подтвердили статус крайне неудобного соперника (о чем сам Гасперини и заявил на пресс-конференции): хорошо выглядела в обороне и гораздо активнее проявляла себя в атаке.

На 22-й минуте пыл соперника охладил Де Кетеларе, который забил фантастический гол из-за пределов штрафной. Празднование бельгийца насторожило игроков «Дженоа»: автор гола приложил руки к ушам, поиздевавшись над болельщиками хозяев поля. Кажется, форвард очень хочет забрать статуса фаворита в этом месяце у Миранчука. Фаны «Аталанты», возможно, оценили жест — но не арбитр, который показал игроку желтую.

Шарля обстановка только раззадорила: на 28-й минуте он повторил забег Гарета Бэйла, но уже против двух соперников и без залета в техническую зону. Бельгиец посадил на пятую точку Стротмана, сохранил мяч у лицевой и, пробросив его, опасно прострелил во вратарскую. Ух, если бы эпизод завершился голом!

После этого «Дженоа» посыпалась и запомнилась лишь кошмарными дальними ударами Малиновского. Так было до старта второго тайма, когда Руслан сравнял счет, пробив издали в «девятку» после стеночки с партнером. Перед голом камера выхватила Миранчука, которого Гасперини консультировал в преддверии выхода на замену.

Миранчук здорово вошел в игру — постоянно обострял и оформил голевую передачу

Вскоре Копмейнерс вновь вывел «Аталанту» вперед ударом со штрафного. А спустя пару минут случился долгожданный момент: Миранчук появился на поле и уже через минуту ворвался в хайлайты опасным дальним ударом.

Затем команды временно играли от ворот до ворот, пока на 76-й минуте «Аталанта» не начала наконец позиционную атаку и не придумала третий мяч. Миранчук с левого фланга навесил в штрафную, откуда Пашалич хлестко пробил головой. Мяч попал прямо во вратаря, но на добивании сработал Скальвини.

А потом началось самое интересное — пятиминутный просмотр эпизода экспертами ВАР. После долгой проверки арбитры увидели офсайд у Пашалича и отменили гол. Оказалось, Марио оказался в офсайде не во время своего удара, а когда забивал Скальвини: хорват немного задел мяч.

Игроки «Дженоа» исполнились дополнительной мотивацией и чуть не сравняли на 88-й минуте: вратаря Карнезекки расстреливали в упор, но он чудом спас. Судья добавил к концовке еще десять минут, и «Аталанта» принялась копить угловые, которые исполнял Миранчук. Перед одной из подач россиянина наградили желтой за затяжку времени.

А на последних секундах Алексей чуть не добил «Дженоа»: выбежал в контратаку и, получив в штрафной мяч от Пашалича, правой ногой пробил по воротам. Вратарь Мартинес отбил удар, но мяч улетел прямо в ноги Дзаппакосте, который доделал работу. Латераль не стал праздновать — помнит сезон-2020/21, который провел в Генуе.

Но Миранчук отказался покидать поле без результативного действия. На 90+12-й минуте он повел бергамасков в контратаку и нашел передачей в штрафной голову Эль-Билаля Туре.

Портал WhoScored оценил игру россиянина в 7,8 балла — лучше только двух футболистов (Копмейнерса и Карнезекки). За 45 минут хавбек отдал четыре ключевые передачи (лучший результат), один раз успешно пошел в дриблинг и трижды пробил по воротам (второй лучший результат в матче). Классное отношение к делу и настрой при выходе на замену — этот матч точно пойдет Миранчуку в копилку.

Артем Никулин

Дженоа
1:4
Первый тайм: 0:1
Аталанта
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