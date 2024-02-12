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01:15 (мск), источник: Sport24

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря голу Головина

Футболисты «Монако» одержали победу над «Ниццей» в 21-м туре чемпионата Франции. Встреча в Ницце завершилась со счетом 3:2.

Ницца
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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В составе гостей дубль оформил Денис Закария, а решающий гол забил Александр Головин, который на 77-й минуте удачно сыграл на добивании. Вскоре после взятия ворот российский хавбек был заменен. У хозяев отличились Гаэтан Лаборде с пенальти и Эванн Гессанн. С 54-й минуты «Ницца» играла в меньшинстве из-за удаления Данте Бонфина.

В последний раз до этого дня Головин забивал за «Монако» 5 ноября — «Бресту». Всего в его активе 6 голов и 4 результативных передач в 19 матчах в текущем сезоне в Лиге 1.

«Монако» набрал 38 очков и расположился в таблице на 3-м месте. «Ницца» с 39 очками идет на 2-й позиции.

18 февраля «Монако» примет «Тулузу», а «Ницца» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Лионом».

Ницца
2:3
Первый тайм: 1:1
Монако
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