«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря голу Головина

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240450&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе гостей дубль оформил Денис Закария, а решающий гол забил Александр Головин, который на 77-й минуте удачно сыграл на добивании. Вскоре после взятия ворот российский хавбек был заменен. У хозяев отличились Гаэтан Лаборде с пенальти и Эванн Гессанн. С 54-й минуты «Ницца» играла в меньшинстве из-за удаления Данте Бонфина.

В последний раз до этого дня Головин забивал за «Монако» 5 ноября — «Бресту». Всего в его активе 6 голов и 4 результативных передач в 19 матчах в текущем сезоне в Лиге 1.

«Монако» набрал 38 очков и расположился в таблице на 3-м месте. «Ницца» с 39 очками идет на 2-й позиции.