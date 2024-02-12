У Головина — победный гол в дерби. «Монако» выбирается из кризиса

Печальная серия «Монако»

Завершившийся в воскресенье Кубок Африки-2024 не мог не сказаться на происходящем в чемпионате Франции. Как-никак, лига 1 делегировала на турнир 58 футболистов — то есть в среднем по три на клуб. А «Ницца» и «Монако» — довольно-таки показательные примеры. Особенно, конечно, «орлята».

Первая половина сезона выдалась для «Ниццы», которую летом возглавил 34-летний итальянец Франческо Фариоли, просто превосходной. 13 подряд матчей без поражений в чемпионате Франции начиная со старта сезона, причем эта серия включает в себя победы над «ПСЖ» (3:2), «Монако» (1:0) и «Марселем» (1:0). А вот в январе «Ниццу» стало лихорадить — ничья с «Брестом» (0:0), поражение от «Ренна» (0:2). Да, это крепкие соперники, но тем не менее. Плюс вымученные победы над «Осером» в Кубке Франции (0:0 и успех в серии пенальти) и «Метцем» в Лиге 1 (1:0).

Хорошо видно, что начала сбоить атака. И это логично, ведь на Кубок Африки уехали нигериец Терем Моффи (6+2 в этом чемпионате) и ивуариец Жереми Бога (3+2). Да еще, как назло, оба задержались до последнего — параллельно с игрой «Ниццы» и «Монако» шел финальный матч с участием Нигерии и Кот-д’Ивуара.

На монегасках это сказалось в меньшей степени. Из ключевых исполнителей они надолго лишились только ивуарийца Вильфрида Синго. Тем не менее, «Монако» в 2024 году тоже лихорадит: в последних пяти матчах одна победа при двух ничьих и двух поражениях плюс безвыигрышная серия длиною в три встречи. Не добавил настроения и вылет из Кубка Франции от скромного «Руана».

Проблемы в первом тайме и трудовой мяч Головина

В итоге к дерби Лазурного берега «Монако» подходил в состоянии, близком к «все или ничего». Тем более что в прошлом сезоне именно с разгрома от «Ниццы» в конце февраля (0:3) у монегасков наступил затяжной спад, закончившийся тем, что команда не только вылетела из топ-3 и зоны Лиги чемпионов, но и вообще не попала в еврокубки. Тогда, кстати, дубль сделал Моффи, которого в этот раз не было.

Читайте также Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки в финале с Нигерией

Но и без него «Ницца» начала гораздо бодрее и доминировала на всем протяжении первого тайма. Показательно соотношение ударов по воротам — десять против трех. Разумеется, не все из них были опасными, но пару раз защищавший ворота «Монако» Филипп Кен потащил. Оба раза швейцарец не дал забить Эвану Гессану, который атаковал из пределов штрафной. В итоге «Ницца» забила, и это было логично: Тило Керер сбил в своей штрафной Тома Лоше, и Гаэтан Лаборд, которого когда-то активно сватали в РПЛ, реализовал 11-метровый.

Правда, таким образом «Ницца» только сравняла счет. Гол «Монако» нисколько не вытекал из логики игры, но так иногда бывает: Денис Закария решился на дальний удар и попал. А в самом начале второго тайма швейцарский полузащитник сделал дубль, прибежав в штрафную и открывшись под подачу с фланга Такуми Минамино.

А вскоре случился эпизод, который мог окончательно повернуть ход матча в пользу «Монако». Капитан «Ниццы» Данте в центре поля жестко въехал в Минамино, и рефери Эрик Ваттеллье после подсказки ВАР и просмотра повтора показал бразильцу красную карточку. Однако, оказавшись в численном большинстве и ведя в счете, монегаски не стремились рисковать и окончательно добивать соперника. За что чуть не поплатились: Гессан здорово откликнулся на подачу Моргана Сансона. Опять же, гол «Ниццы» не был логичным, как и голы «Монако» — просто удачно сыгранный эпизод.

Пришлось включаться Александру Головину. Большую часть матча российский полузащитник ничем не выделялся, разве что грубоватым подкатом в конце первого тайма — хорошо, что закончилось все только желтой карточкой. А когда это требовалось больше всего, Головин первым оказался на отскоке и с линии вратарской вогнал мяч в ворота. Это его шестой гол в нынешнем чемпионате Франции и россиян — второй бомбардир «Монако» после Виссама Бен Йеддера.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240450&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой победе «Монако» поднялся на 3-е место в таблице и всего на одно очко отстает как раз от «Ниццы». В следующем туре монегаски дома сыграют с «Тулузой».