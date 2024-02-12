Внезапный провал «Атлетико» и эпохальная победа «Арсенала». 10 топ-событий дня в футболе

Главные события 11 февраля в футболе: Барселона, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Милан, Александр Головин, Алексей Миранчук | Источник: Чемпионат.com

Суббота в футболе с матчами лидеров Бундеслиги и Ла Лиги вышла крутой. Но воскресенье точно было не хуже. А по голам в важных играх — даже интереснее. Мы традиционно выбрали самое важное и собрали всё в дайджест.

Крупнейшая гостевая победа «Арсенала» в истории

Футбол Англия 2023/2024 Тур 24, 11.02.2024, 17:00 Вест Хэм 0 Арсенал 6

Знаете, что делал «Арсенал» в матче с «Вест Хэмом»? До-ми-ни-ро-вал. И делал это с самого начала матча, не отдавая мяч хозяевам. Но если в декабре в домашней игре владение «Арсеналу» не помогло (проиграли 0:2), то здесь результат обеспечили ещё в первом тайме. 32-я минута — гол, 41-я минута — второй, 44-я — третий и ещё один — на 45+2-й. Во втором тайме гости закинули ещё парочку — и бросили играть. Что, в принципе, логично. Самая крупная гостевая победа в истории «Арсенала» уже случилась — «Вест Хэм» был не против.

«МЮ» снова нереально везёт

Футбол Англия 2023/2024 Тур 24, 11.02.2024, 19:30 Астон Вилла 1 Манчестер Юнайтед 2

Что там у «МЮ» в последних матчах? С «Вулверхэмптоном» — вырванная победа на 90+7-й минуте (и это при пропущенном на 90+5-й). С «Вест Хэмом» — разгром 3:0, когда по xG уступили (0,81 у команды тен Хага и 1,74 — у соперника). И вот сегодня «Астон Вилла». Если в первом тайме игру ещё можно было назвать равной (но «МЮ» в итоге его выиграл), то во втором «Вилла» просто уничтожала гостей. Онана много тащил, но от расстрела Дугласа Луиса не спас. После счёта 1:1 команда Эмери продолжала давить, однако вышедшего на замену Мактоминея это не особо волновало. Ему хватило одного момента, чтобы снова принести «Юнайтед» победу. Три матча — девять очков. А эти xG тен Хага после такого отрезка особо не волнуют.

«Штутгарт» не собирается отдавать место в ЛЧ

Футбол Германия 2023/2024 Тур 21, 11.02.2024, 17:30 Штутгарт 3 Майнц 1

Уже вовсю идёт второй круг Бундеслиги, но две главные сенсации сезона останавливаться не планируют. Вчера «Байер» просто вынес «Баварию» (3:0), а сегодня «Штутгарт» спокойно дома переиграл «Майнц». «Боруссия» по-прежнему позади на три очка (на четвёртом месте). Впервые в этом году за «Штутгарт» сыграл Серу Гирасси (ему мешали травмы и Кубок Африки), но не забил. Зато раззабивался Дениз Ундав — у него уже 14 голов в Бундеслиге.

«Атлетико» на спаде

Футбол Испания 2023/2024 Тур 24, 11.02.2024, 20:30 Севилья 1 Атлетико 0

Уже завтра «Атлетик» из Бильбао может догнать «Атлетико» в таблице Ла Лиги. В прошлом туре команда Симеоне еле спаслась в игре с «Реалом» (и в целом не заслуживала там даже ничьей). Потом было поражение в первом полуфинале Кубка — дома уступили «Атлетику». И вот сегодня — проиграли «Севилье», которая до матча шла на 16-м месте.

Правда, во время игры в Севилье возникал вопрос: почему вообще хозяева идут так низко? Забили на 15-й минуте и практически до конца тайма ничего не давали сделать гостям. Потом у «Атлетико» травмировался Мората. А во втором тайме «Севилье» пару раз повезло, но гости не сподобились даже на навал. В общем, дела у мадридцев неважные — и это логично, когда команда постоянно играет по два матча в неделю. Но скоро Лига чемпионов, где Симеоне ждёт «Интер». И, кажется, фаворитом в паре теперь выглядит именно лидер Серии А.

Кто-нибудь остановит «Аталанту»?

Футбол Италия 2023/2024 Тур 24, 11.02.2024, 20:00 Дженоа 1 Аталанта 4

Последнее поражение команда Алексея Миранчука потерпела ещё в декабре — 23-го числа уступила «Болонье». С тех пор в чемпионате Италии пять побед и одна ничья. При этом четыре последних матча «Аталанта» выигрывает. А ещё было две победы в Кубке.

Сегодня в гостях разгромили «Дженоа». Забили даже пять, но один гол пришлось отменить из-за офсайда. Ну, а Миранчук красиво вышел на замену — сначала предголевой пас у него забрали судьи (тот самый отменённый гол), но Алексей всё равно выдал голевую в добавленное время. «Аталанта» уже в топ-4 и останавливаться не собирается. Правда, скоро гостевые матчи с «Миланом» и «Интером» — вот и посмотрим, остановят ли миланские гранды команду Гасперини.

Разгромище в топ-матче португальской лиги

«Спортинг» — «Брага» — 5:0

«Спортинг», конечно, был фаворитом в домашней игре с «Брагой». Команда Аморима борется за золото с «Бенфикой», а гости — за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Но счёта 5:0 тут не ждал никто. Даже после первого тайма преимущество «Спортинга» по игре было не таким явным, скорее хозяева просто классно реализовали моменты: два удара в створ — два гола. Знаете, сколько было ударов в створ у «Спортинга» во втором тайме? Три. И, как вы могли догадаться, все три завершились голами.

«Милан» не без нервов обыграл «Наполи»

Футбол Италия 2023/2024 Тур 24, 11.02.2024, 22:45 Милан 1 Наполи 0

«Милан» с «Наполи» сыграл экономно. Прекрасный голевой пас в первом тайме выдал Леау. Во втором он же не реализовал классный момент на 70-й минуте. Но главное — хозяева практически ничего не дали создать неаполитанцам. Сначала вообще казалось, что тактика гостей — выбить мяч вперёд на Хвичу, чтобы он что-нибудь придумал. Придумать получилось, но не у Кварацхелии: на 89-й минуте хозяев сначала спасла штанга (после попытки выноса от собственного защитника), а потом Меньян. Но на этом всё. «Наполи» не забивает уже пятый гостевой матч подряд.

Чудо-развязка на Кубке Африки

Нигерия — Кот-д'Ивуар — 1:2

Читайте также Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки в финале с Нигерией

Смотрите сами. Кот-д’Ивуар (хозяин турнира, если что) практически завалил групповой этап и уволил тренера после разгромного поражения от Экваториальной Гвинеи (0:4). Сборная чудом проползла в плей-офф с третьего места и назначила Эмерса Фаэ, у которого даже нет опыта работы главным. Дальше ивуарийцы по пенальти выбили на тот момент действующего обладателя трофея Сенегал, в дополнительное время прошли Мали и минимально убрали ДР Конго.

Чем ещё мог закончиться финал, если не камбэком? Нигерия забила в первом тайме, а Кот-д’Ивуар закинул два после перерыва, причём победный — на 81-й минуте. Идеальный сюжет, рыдающие от счастья болельщики и прыгающий по вип-ложе Дидье Дрогба, болевший за своих в футболке сборной.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240454&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Неожиданный провал «Барсы»

Футбол Испания 2023/2024 Тур 24, 11.02.2024, 23:00 Барселона 3 Гранада 3

«Гранада» — аутсайдер Ла Лиги. «Барса» — команда, претендующая на попадание в ЛЧ (всё-таки о конкуренции «Реалу» за чемпионство речи не идёт). Угадайте, кто дважды спасался в Барселоне? Да, именно хозяева. Матч вообще получился суперрезультативным — как и в Лондоне, здесь забили шесть раз, но только трижды мяч из ворот доставал вернувшийся в основу тер Штеген. Ну, а «Барсу» в итоге спасал Ламин Ямал — если бы не дальний выстрел испанца, «Гранада» увезла бы три очка.

«Монако» цепляется за зону Лиги чемпионов

Футбол Франция 2023/2024 Тур 21, 11.02.2024, 22:45 Ницца 2 Монако 3