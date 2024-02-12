Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Атлетик
Футбол. Зарубежный
11.02
Барселона
Гранада
33
Футбол. Зарубежный
11.02
Ницца
Монако
23
Футбол. Зарубежный
11.02
Милан
Наполи
10
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
11.02
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
12
11.02
Вест Хэм
Арсенал
06
10.02
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
23
10.02
Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед
13
10.02
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон
21
10.02
Вулверхэмптон
Брентфорд
02
10.02
Ливерпуль
Бернли
31
10.02
Фулхэм
Борнмут
31
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Внезапный провал «Атлетико» и эпохальная победа «Арсенала». 10 топ-событий дня в футболе

А ещё победы «Милана» и «МЮ», провал «Барсы», финал Кубка Африки и успехи россиян.

Арсенал
Вест Хэм
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Штутгарт
Атлетико
Севилья
Аталанта
Спортинг
Милан
Наполи
Нигерия
Кот-д`Ивуар
Барселона
Гранада
Ницца
МонакоЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Главные события 11 февраля в футболе: Барселона, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Милан, Александр Головин, Алексей Миранчук | Источник: Чемпионат.com

Суббота в футболе с матчами лидеров Бундеслиги и Ла Лиги вышла крутой. Но воскресенье точно было не хуже. А по голам в важных играх — даже интереснее. Мы традиционно выбрали самое важное и собрали всё в дайджест.

Крупнейшая гостевая победа «Арсенала» в истории

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 24, 11.02.2024, 17:00

Вест Хэм0Арсенал6

Знаете, что делал «Арсенал» в матче с «Вест Хэмом»? До-ми-ни-ро-вал. И делал это с самого начала матча, не отдавая мяч хозяевам. Но если в декабре в домашней игре владение «Арсеналу» не помогло (проиграли 0:2), то здесь результат обеспечили ещё в первом тайме. 32-я минута — гол, 41-я минута — второй, 44-я — третий и ещё один — на 45+2-й. Во втором тайме гости закинули ещё парочку — и бросили играть. Что, в принципе, логично. Самая крупная гостевая победа в истории «Арсенала» уже случилась — «Вест Хэм» был не против.

«МЮ» снова нереально везёт

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 24, 11.02.2024, 19:30

Астон Вилла1Манчестер Юнайтед2

Что там у «МЮ» в последних матчах? С «Вулверхэмптоном» — вырванная победа на 90+7-й минуте (и это при пропущенном на 90+5-й). С «Вест Хэмом» — разгром 3:0, когда по xG уступили (0,81 у команды тен Хага и 1,74 — у соперника). И вот сегодня «Астон Вилла». Если в первом тайме игру ещё можно было назвать равной (но «МЮ» в итоге его выиграл), то во втором «Вилла» просто уничтожала гостей. Онана много тащил, но от расстрела Дугласа Луиса не спас. После счёта 1:1 команда Эмери продолжала давить, однако вышедшего на замену Мактоминея это не особо волновало. Ему хватило одного момента, чтобы снова принести «Юнайтед» победу. Три матча — девять очков. А эти xG тен Хага после такого отрезка особо не волнуют.

«Штутгарт» не собирается отдавать место в ЛЧ

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 21, 11.02.2024, 17:30

Штутгарт3Майнц1

Уже вовсю идёт второй круг Бундеслиги, но две главные сенсации сезона останавливаться не планируют. Вчера «Байер» просто вынес «Баварию» (3:0), а сегодня «Штутгарт» спокойно дома переиграл «Майнц». «Боруссия» по-прежнему позади на три очка (на четвёртом месте). Впервые в этом году за «Штутгарт» сыграл Серу Гирасси (ему мешали травмы и Кубок Африки), но не забил. Зато раззабивался Дениз Ундав — у него уже 14 голов в Бундеслиге.

Источник: AFP 2023

«Атлетико» на спаде

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 24, 11.02.2024, 20:30

Севилья1Атлетико0

Уже завтра «Атлетик» из Бильбао может догнать «Атлетико» в таблице Ла Лиги. В прошлом туре команда Симеоне еле спаслась в игре с «Реалом» (и в целом не заслуживала там даже ничьей). Потом было поражение в первом полуфинале Кубка — дома уступили «Атлетику». И вот сегодня — проиграли «Севилье», которая до матча шла на 16-м месте.

Правда, во время игры в Севилье возникал вопрос: почему вообще хозяева идут так низко? Забили на 15-й минуте и практически до конца тайма ничего не давали сделать гостям. Потом у «Атлетико» травмировался Мората. А во втором тайме «Севилье» пару раз повезло, но гости не сподобились даже на навал. В общем, дела у мадридцев неважные — и это логично, когда команда постоянно играет по два матча в неделю. Но скоро Лига чемпионов, где Симеоне ждёт «Интер». И, кажется, фаворитом в паре теперь выглядит именно лидер Серии А.

Кто-нибудь остановит «Аталанту»?

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 24, 11.02.2024, 20:00

Дженоа1Аталанта4

Последнее поражение команда Алексея Миранчука потерпела ещё в декабре — 23-го числа уступила «Болонье». С тех пор в чемпионате Италии пять побед и одна ничья. При этом четыре последних матча «Аталанта» выигрывает. А ещё было две победы в Кубке.

Сегодня в гостях разгромили «Дженоа». Забили даже пять, но один гол пришлось отменить из-за офсайда. Ну, а Миранчук красиво вышел на замену — сначала предголевой пас у него забрали судьи (тот самый отменённый гол), но Алексей всё равно выдал голевую в добавленное время. «Аталанта» уже в топ-4 и останавливаться не собирается. Правда, скоро гостевые матчи с «Миланом» и «Интером» — вот и посмотрим, остановят ли миланские гранды команду Гасперини.

Разгромище в топ-матче португальской лиги

«Спортинг» — «Брага» — 5:0

«Спортинг», конечно, был фаворитом в домашней игре с «Брагой». Команда Аморима борется за золото с «Бенфикой», а гости — за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Но счёта 5:0 тут не ждал никто. Даже после первого тайма преимущество «Спортинга» по игре было не таким явным, скорее хозяева просто классно реализовали моменты: два удара в створ — два гола. Знаете, сколько было ударов в створ у «Спортинга» во втором тайме? Три. И, как вы могли догадаться, все три завершились голами.

Источник: AFP 2023

«Милан» не без нервов обыграл «Наполи»

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 24, 11.02.2024, 22:45

Милан1Наполи0

«Милан» с «Наполи» сыграл экономно. Прекрасный голевой пас в первом тайме выдал Леау. Во втором он же не реализовал классный момент на 70-й минуте. Но главное — хозяева практически ничего не дали создать неаполитанцам. Сначала вообще казалось, что тактика гостей — выбить мяч вперёд на Хвичу, чтобы он что-нибудь придумал. Придумать получилось, но не у Кварацхелии: на 89-й минуте хозяев сначала спасла штанга (после попытки выноса от собственного защитника), а потом Меньян. Но на этом всё. «Наполи» не забивает уже пятый гостевой матч подряд.

Источник: AFP 2023

Чудо-развязка на Кубке Африки

Нигерия — Кот-д'Ивуар — 1:2

Читайте также
Кот-д’Ивуар выиграл Кубок Африки в финале с Нигерией

Смотрите сами. Кот-д’Ивуар (хозяин турнира, если что) практически завалил групповой этап и уволил тренера после разгромного поражения от Экваториальной Гвинеи (0:4). Сборная чудом проползла в плей-офф с третьего места и назначила Эмерса Фаэ, у которого даже нет опыта работы главным. Дальше ивуарийцы по пенальти выбили на тот момент действующего обладателя трофея Сенегал, в дополнительное время прошли Мали и минимально убрали ДР Конго.

Чем ещё мог закончиться финал, если не камбэком? Нигерия забила в первом тайме, а Кот-д’Ивуар закинул два после перерыва, причём победный — на 81-й минуте. Идеальный сюжет, рыдающие от счастья болельщики и прыгающий по вип-ложе Дидье Дрогба, болевший за своих в футболке сборной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Неожиданный провал «Барсы»

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 24, 11.02.2024, 23:00

Барселона3Гранада3

«Гранада» — аутсайдер Ла Лиги. «Барса» — команда, претендующая на попадание в ЛЧ (всё-таки о конкуренции «Реалу» за чемпионство речи не идёт). Угадайте, кто дважды спасался в Барселоне? Да, именно хозяева. Матч вообще получился суперрезультативным — как и в Лондоне, здесь забили шесть раз, но только трижды мяч из ворот доставал вернувшийся в основу тер Штеген. Ну, а «Барсу» в итоге спасал Ламин Ямал — если бы не дальний выстрел испанца, «Гранада» увезла бы три очка.

«Монако» цепляется за зону Лиги чемпионов

Футбол

Франция 2023/2024
Тур 21, 11.02.2024, 22:45

Ницца2Монако3

И делает это благодаря Александру Головину! Гостевой матч с «Ниццей» — один из самых важных в сезоне. У «Ниццы»-то до матча всё было неплохо: команда шла на втором месте. А вот «Монако» на неделе вылетел из Кубка, да и в чемпионате от лидирующей тройки отставал. Тем ценнее победа. Команды забили пять голов на двоих, но последний, простой и самый важный, забил Головин. Просто добив мяч в пустые ворота, он принёс «Монако» три очка.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь