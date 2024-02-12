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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:21 (мск), источник: Vesti.kz

Неожиданный клуб готов сыграть в КПЛ после снятия «Мактаарала»

Основатель футбольного клуба SD Family Дидар Садыкбек выразил готовность занять место «Мактаарала» в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. При этом, его клуб только вышел в первую лигу.

МактааралЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

«Хочу обратиться к руководству Казахстанской федерации футбола и к Профессиональной футбольной лиге и, поднять такой общественный резонанс в плане того, что сейчас не могут найти 14 команду для участия в КПЛ. Понимаем, что здесь есть спортивный принцип — мы только вышли в первую лигу. Но если есть такая возможность, если никто не захочет играть в КПЛ, то SD Family готов занять этот слот. Возможно, сказка маленьком частном клубе, который играет в Премьер-лиге, совсем скоро наступит», — написал Сыдыкбек в сторис, отметив президента КФФ Адлета Барменкулова, а также аккаунты Казахстанской федерации футбола и ПФЛК.

9 февраля «Мактааралу» за невыполнение и несоответствие минимальным требованиям «Правил по лицензированию футбольных клубов для участия в соревнованиях, организуемых КФФ» было отказано в выдаче лицензии в КПЛ-2024.

Напомним, по итогам КПЛ-2023 «Мактаарал» занял девятое место.

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