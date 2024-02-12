Неожиданный клуб готов сыграть в КПЛ после снятия «Мактаарала»
Основатель футбольного клуба SD Family Дидар Садыкбек выразил готовность занять место «Мактаарала» в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. При этом, его клуб только вышел в первую лигу.
Основатель футбольного клуба SD Family Дидар Садыкбек выразил готовность занять место «Мактаарала» в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz. При этом, его клуб только вышел в первую лигу.
«Хочу обратиться к руководству Казахстанской федерации футбола и к Профессиональной футбольной лиге и, поднять такой общественный резонанс в плане того, что сейчас не могут найти 14 команду для участия в КПЛ. Понимаем, что здесь есть спортивный принцип — мы только вышли в первую лигу. Но если есть такая возможность, если никто не захочет играть в КПЛ, то SD Family готов занять этот слот. Возможно, сказка маленьком частном клубе, который играет в Премьер-лиге, совсем скоро наступит», — написал Сыдыкбек в сторис, отметив президента КФФ Адлета Барменкулова, а также аккаунты Казахстанской федерации футбола и ПФЛК.
9 февраля «Мактааралу» за невыполнение и несоответствие минимальным требованиям «Правил по лицензированию футбольных клубов для участия в соревнованиях, организуемых КФФ» было отказано в выдаче лицензии в КПЛ-2024.
Напомним, по итогам КПЛ-2023 «Мактаарал» занял девятое место.