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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Выходные у россиян за границей удались. И не только у Миранчука с Головиным

Пруцев, например, отличился в чемпионате Словении. А ещё напомнил о себе Кокорин.

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Как играют российские футболисты за границей, февраль-2024: Головин, Захарян, Миранчук, Кокорин, Оздоев, статистика | Источник: Чемпионат.com

Позади ещё один футбольный уикенд. На этой неделе возобновятся еврокубки, а пока давайте посмотрим, как российские игроки проявили себя в Европе.

Источник: Чемпионат.com

Александр Головин («Монако», Франция)

Источник: AFP 2023
Футбол

Франция 2023/2024
Тур 21, 11.02.2024, 22:45

Ницца2Монако3

Начало 2024 года сложилось для команды Головина не лучшим образом. До матча на Лазурном берегу монегаски не побеждали в чемпионате в течение трёх туров. Плюс вылетели из Кубка Франции, проиграв по пенальти клубу из третьей лиги. Поездка в Ниццу не обещала лёгкой жизни, ведь соперник сейчас занимает второе место в таблице.

Тем не менее гости победили в результативном матче, Головин же стал автором победного гола. На 77-й минуте россиянин оказался первым на добивании и вогнал мяч в сетку. Почти сразу после этого Александр ушёл с поля, а его команда удержала победный результат. У Головина 40 касаний мяча, 22 точных паса из 27, 12 потерь владения, один заработанный фол, один отбор и два выигранных единоборства из 12. И ещё россиянин заработал жёлтую карточку перед перерывом.

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Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Источник: Соцсети
Футбол

Италия 2023/2024
Тур 24, 11.02.2024, 20:00

Дженоа1Аталанта4

Миранчук очень хорош в новом году. Загибайте пальцы. Он набрал 2 (1+1) очка по системе «гол плюс пас» в кубковой игре с «Сассуоло» (3:1). В четвертьфинале турнира с «Миланом» (2:1) Миранчук заработал пенальти, с которого бергамаски забили победный мяч. Плюс Алексей отдал голевую передачу в игре Серии А с «Ромой» (1:1), а потом забил в матче с «Удинезе» (2:0). Неплохое начало года!

Теперь же Алексей добавил ассист в матче с «Дженоа». Россиянина выпустили на 57-й минуте, и он не ушёл с поля без результативного действия. Уже в добавленное время Миранчук помог отличиться Эль Билалу Туре. В итоге Миранчук совершил 28 касаний мяча, нанёс три удара, отдал 11 точных передач из 14 и четыре паса под удар (больше всех в матче), выиграл два единоборства, совершил по одному отбору и перехвату. Статистический сайт SofaScore поставил ему 7,8 балла — лучший результат среди всех полевых футболистов.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Источник: "Арис" Лимасол

«Арис» — «Кармиотисса» — 3:0

За несколько часов до матча с «Кармиотиссой» стало известно, что Кокорина признали лучшим футболистом года на Кипре по версии спортивных журналистов. Александр отметил это событие, как нужно. Вышел на замену после перерыва и забил мяч. Это его четвёртый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата Кипра (ещё два он забил в Лиге Европы).

Кокорин получил от SofaScore 7,5 балла — третий результат в команде. Он сделал 32 касания мяча, отдал 19 точных передач из 21 (90%), нанёс один удар, совершил один отбор, дважды нарушил правила и выиграл два верховых единоборства из трёх.

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Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Источник: AFP 2023
Футбол

Испания 2023/2024
Тур 24, 10.02.2024, 18:15

Реал Сосьедад0Осасуна1

Захарян попал в стартовый состав «Реала Сосьедад», но это не сказалось позитивно на результате. Клуб из Сан-Себастьяна не забивает в Примере на протяжении трёх туров и проиграл в турнире во второй раз за месяц. А ведь впереди у команды первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

В игре с «Осасуной» Арсен отбегал 62 минуты. Он нанёс три удара (один — в створ), трижды успешно применил дриблинг (из пяти попыток), отдал 84% точных передач, совершил 13 потерь владения мячом и заработал от SofaScore оценку 6,9. «Реал Сосьедад» уже на седьмом месте с отставанием от зоны Лиги чемпионов в 11 очков.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Источник: AP 2023

ПАОК — АЕК — 1:1

В греческой лиге мог смениться лидер, но ПАОК всё-таки ушёл от поражения в игре с АЕКом — 1:1. Хозяева забили на 89-й минуте, а Оздоев к тому моменту уже покинул поле. Кстати, Магомед за своё выступление получил от SofaScore 7,6 балла. Это второй результат среди всех футболистов, которые выходили на поле в матче.

За 72 минуты Оздоев сделал 48 касаний мяча, отдал всего лишь 53% точных передач (16 из 30), нанёс один удар в створ, допустил 16 потерь владения мяча. А ещё у россиянина четыре отбора, четыре перехвата и два заработанных фола. ПАОК сохранил лидерство в чемпионате, но «Панатинаикос» отстаёт всего на одно очко, а АЕК — на два.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

«ПАС Янина» — «Арис» — 0:0

Шапи, в отличие от Оздоева, играет в Греции за более скромную команду. Сейчас «Арис» занимает пятое место в таблице, а в прошедшем туре поделил очки с «ПАС Янина». Результат так себе, учитывая, что соперник находится на последней строчке.

Сулейманова выпустили на поле в перерыве матча. За отведённое время россиянин совершил 21 касание мяча, отдал 12 точных передач из 14, заработал один фол, допустил шесть потерь владения и сделал один отбор. Его оценка от SofaScore — 6,7 (один из худших результатов в команде).

Как сыграли другие россияне?

«Юнион» — «Вестерло» — 2:2

Защитник «Вестерло» Роман Нойштедтер провёл все 90 минуте во встрече с «Юнионом». Его команда открыла счёт, но в итоге ушла от поражения лишь на шестой добавленной минуте. Сейчас «Вестерло» занимает 11-е место в чемпионате Бельгии.

«Брюгге» — «Эйпен» — 4:0

Александр Филин также отыграл все 90 минут в матчей бельгийской лиги, но его команду от унижения это не спасло. «Брюгге» спокойно раскатал соперника на своём поле со счётом 4:0. Россиянин отметился жёлтой карточкой.

«Пансерраикос» — «Панатинаикос» — 0:3

Юрий Лодыгин вернулся в основной состав «Панатинаикоса». До этого вратарь не играл в двух предыдущих турах чемпионата Греции. Возвращение получилось удачным — и команда победила, и Лодыгин отыграл «на ноль». Сейчас «Панатинаикос» занимает второе место.

«Карабах» — «Сабах» — 3:3

«Карабах» Андрея Лунёва выдал удивительный матч с «Сабахом». Команды забили шесть мячей на двоих, а хозяева спаслись от поражения на 90+8-й минуте. Лунёв пропустил три мяча, но в двух случаях его пробивали с пенальти. «Карабах» по-прежнему лидирует в чемпионате, а его отрыв от второго места составляет 17 очков.

«Бейтар» Иерусалим — «Маккаби» Хайфа — 0:2

Григорий Морозов снова вышел в стартовом составе «Бейтара», однако его команда потерпела второе подряд поражение в чемпионате. На этот раз клуб из Иерусалима проиграл «Маккаби» из Хайфы — 0:2.

«Целе» — «Мура» — 4:1

А вот Егора Пруцева можно поздравить со вторым голом в чемпионате Словении. На этот раз он отличился в игре с «Мурой» (4:1). Россиянин вышел в основе «Целе» и отбегал 75 минут. Его команда уверенно лидирует в чемпионате с отрывом от ближайшего преследователя в 12 очков.

Россияне, не сыгравшие в прошедшие выходные

«Зюйдтироль» — «Венеция» — 0:3

Денис Черышев снова остался на скамейке запасных «Венеции». Привычное дело для последнего времени. Черышев не играл в Серии В с 26 декабря 2023 года (с того момента «Венеция» провела пять матчей). Команда Черышева рубится за выход в Серию А. Сейчас она занимает четвёртое, но отстаёт от второго всего на одно очко.

Далер Кузяев пропустил матч с «Ренном» из-за дисквалификации. Без россиянина команда проиграла сопернику с минимальным счётом.

Автор: Кирилл Закатченко

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