«Реал» выбрал нового нападающего вместо Холанда и Мбаппе

По информации Defensa Central, в сферу интересов «королевского клуба» входит нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. Руководство «Реала» рассматривает датского форварда как опцию в случае того, если им не удастся подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе или форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Отметим, что Хойлунд забивает пять матчей подряд за «Юнайтед». В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за «красных дьяоволов» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 65 миллионов евро.