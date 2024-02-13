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11:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Реал» выбрал нового нападающего вместо Холанда и Мбаппе

Мадридский «Реал» выбрал нового нападающего и уже поручил своему главному скауту Юни Калафату начать следить за ним, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

По информации Defensa Central, в сферу интересов «королевского клуба» входит нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. Руководство «Реала» рассматривает датского форварда как опцию в случае того, если им не удастся подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе или форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Отметим, что Хойлунд забивает пять матчей подряд за «Юнайтед». В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел за «красных дьяоволов» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 65 миллионов евро.

Что касается Мбаппе, то его активно сватают в «Реал», однако переговоры затягиваются. Стороны не могут урегулировать финансовые вопросы. «Реал» запретил Холанда и Мбаппе: подробности.

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