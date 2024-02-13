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11:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Реала» Кроос ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о своём будущем в стане «сливочных».

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Источник: AP 2023

«По правде говоря, я не знаю, я ещё не думал об этом и ничего не решил, но я рад, что люди хотят, чтобы я поиграл ещё год. Это всегда хороший знак», — приводит слова Крооса Sport.es.

Напомним, действующее трудовое соглашение 34-летнего футболиста рассчитано до конца нынешнего сезона.

Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За этот период он принял участие в 448 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 96 результативными передачами. В нынешнем сезоне Кроос сыграл в 31 матче во всех соревнованиях, в которых забил один гол и сделал семь ассистов.

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