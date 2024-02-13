Массимилиано Аллегри: Когда «Юве» выиграл 9 скудетто подряд, мы были сильнейшей командой, побеждать было нормально. То же самое и с «Интером»

«Стремление не отставать от “Интера” играет важную роль, но “нерадзурри” были созданы для того, чтобы провести такой великолепный сезон. “Ювентус” пошел другим путем два года назад, и главная цель — вернуться в Лигу чемпионов.



Когда мы выиграли 9 скудетто подряд, мы были сильнейшей командой, побеждать было нормально. То же самое и с “Интером”, хотя набрать 60 очков при матче в запасе — это выдающийся показатель. Мы идем другим путем, я всегда это говорил.



Это нормально, что СМИ хотят поддерживать тему борьбы, но мы должны работать и сохранять спокойствие. 53 очка — это много, я счастлив.



“Интер” среди сильнейших команд Европы? В прошлом году он играл в финале Лиги чемпионов, у него выросла самооценка. Мы должны отдать им должное, но я также хвалю свою команду», — сказал главный тренер «Ювентуса».