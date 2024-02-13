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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:52 (мск), источник: Sports.Ru

Массимилиано Аллегри: Когда «Юве» выиграл 9 скудетто подряд, мы были сильнейшей командой, побеждать было нормально. То же самое и с «Интером»

Вчера «Ювентус» потерпел поражение от «Удинезе» в матче 24-го тура Серии А (0:1). «Бьянконери» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 53 очка. Лидирует «Интер» — на его счету 60 баллов после 23 игр.

Ювентус
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Источник: Reuters

«Стремление не отставать от “Интера” играет важную роль, но “нерадзурри” были созданы для того, чтобы провести такой великолепный сезон. “Ювентус” пошел другим путем два года назад, и главная цель — вернуться в Лигу чемпионов.

Когда мы выиграли 9 скудетто подряд, мы были сильнейшей командой, побеждать было нормально. То же самое и с “Интером”, хотя набрать 60 очков при матче в запасе — это выдающийся показатель. Мы идем другим путем, я всегда это говорил.

Это нормально, что СМИ хотят поддерживать тему борьбы, но мы должны работать и сохранять спокойствие. 53 очка — это много, я счастлив.

“Интер” среди сильнейших команд Европы? В прошлом году он играл в финале Лиги чемпионов, у него выросла самооценка. Мы должны отдать им должное, но я также хвалю свою команду», — сказал главный тренер «Ювентуса».

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