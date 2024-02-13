Журналист Ромеро: «Барселона» предложила де Йонгу новый контракт с уменьшением зарплаты

По информации источника, новое трудовое соглашение для нидерландского футболиста подразумевает уменьшение его заработной платы, однако её размер не называется. Подчёркивается, что де Йонг должен ответить на данное предложение в течение нескольких недель.

Напомним, действующий контракт де Йонга рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» хочет оставить полузащитника в клубе до 2029 года.