Тренер «Наполи» Маццарри: Кварацхелия не может всегда обыгрывать по три-четыре человека

«Он пытается искать другие позиции, но куда бы он ни пошёл, его везде ждут три защитника. Иногда против него играют слишком грубо, и за это следует наказывать. Когда он видит, что попал в ловушку, он может сместиться в центр, однако ему нужна помощь товарищей по команде. Нельзя всегда ожидать, что Квара будет обыгрывать по три-четыре человека», — приводит слова Маццарри Football Italia.