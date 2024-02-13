Защитник «Барселоны» может летом перебраться в «Атлетико»

Алонсо, который перешел в «Барселону» в 2022 году из «Челси», не играл за команду с ноября 2023 года из-за проблем со спиной. Котракт 33-летнего испанца с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, и хотя в соглашение есть опция продления сотрудничества еще на год, весьма вероятно, что каталонцы ее не воспользуются.