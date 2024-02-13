Защитник «Барселоны» может летом перебраться в «Атлетико»
Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо может летом перейти в «Атлетико», утверждает журналист Жерар Ромеро.
Барселона
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Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо может летом перейти в «Атлетико», утверждает журналист Жерар Ромеро.
Алонсо, который перешел в «Барселону» в 2022 году из «Челси», не играл за команду с ноября 2023 года из-за проблем со спиной. Котракт 33-летнего испанца с «Барселоной» рассчитан до конца сезона, и хотя в соглашение есть опция продления сотрудничества еще на год, весьма вероятно, что каталонцы ее не воспользуются.
«Барселона» рассматривает возможность приобретения защитника «Атлетико» Марио Эрмосо — предстоящим летом у игрока истекает срок действия контракта. Мадридский клуб будет искать Эрмосо замену, и ею может стать Маркос Алонсо.