«От Аршавина ждали намного большего». Галлас пересекся в Англии с тремя россиянами

Экс-игрок сборной Франции Вильям Галлас застал лучшие времена Андрея Аршавина в «Арсенале» и Романа Павлюченко в «Тоттенхэме», а ещё играл с Алексеем Смертиным в «Челси». В интервью «Чемпионату» Вильям объяснил, почему у Андрея не получилось стать мировой звездой, рассказал об уникальности СуперПава и обозначил проблемы Головина.

«Аршавин мог играть в “Барселоне”, но ему не нравилось тренироваться каждый день»

— Вы играли с Аршавиным, Павлюченко и Смертиным. Оцените их по степени таланта?

— Номер один — однозначно Аршавин. Он был действительно талантливым футболистом. Я помню его, ещё когда он играл за «Зенит» в Лиге чемпионов. Просто невероятный футболист! Его первые сезоны в «Арсенале» получились замечательными. На второе место поставлю Павлюченко. Он был качественным нападающим с хорошим завершением. Ему без разницы, с какой ноги бить: Роман забивал и с левой, и с правой. На третьем месте — Смертин. Он не очень много сыграл в «Челси», но его работа в полузащите вызывала эмоцию «вау» — тоже очень качественный игрок. Для «Челси» был важен такой футболист, как Алексей, потому что он много бегал, был хорош и в защите, и в атаке.

— Аршавин становился шестым в номинации на «Золотой мяч», его хотела «Барселона». Андрей действительно был игроком мирового уровня?

— Повторюсь, он обладал очень большим талантом, но в Англии от него ждали намного большего. Это касается тренировок и игр. АПЛ физически намного затратнее: матчи практически каждые три дня. Возможно, это было слишком сложно для Аршавина, чтобы показывать высокий уровне в каждой игре. Потому что Андрей выкладывался на 20−30% на тренировках, а нужно хотя бы на 70−80%, но он был к этому не готов. Люди расстраивались, не видя того Андрея, который был в «Зените», однако АПЛ отличается от других турниров.

— Лень помешала ему добиться большего в Европе?

— Да, он был немного ленив. Андрей один из тех, кому не нравилось тренироваться каждый день. Он предпочитал сохранять энергию для матчей. Возможно, это ему и помешало надолго задержаться на уровне АПЛ. Это пример для нового поколения футболистов, который говорит о том, что профессиональный игрок в Англии должен отличаться стабильностью на протяжении всего сезона, чтобы оставаться на высоком уровне.

— Андрей мог играть в «Барселоне»?

— Конечно! Судя по его способностям, он был к этому готов.

— С кем можно сравнить Аршавина?

— Андрей похож на Эдена Азара. Сопоставимые игроки с большим талантом.

«Павлюченко нельзя ни с кем сравнивать — он уникальный»

— Чем запомнился Павлюченко?

— Он был нападающим, которому было важно находиться с мячом. На самом деле, это прекрасный игрок атаки: высокий, худой, быстрый, бил с обеих ног. Я провёл отличное время с Романом в «Тоттенхэме».

— А с кем можно сравнить Романа?

— Этот вопрос застал меня врасплох. Я даже не могу ни с кем сравнить Павлюченко, потому что он уникальный.

«Головин недостаточно стабилен и подвержен травмам»

— Вы знаете Александра Головина?

— Да, он играет в «Монако».

— Как вам его игра во Франции?

— Хочу сказать, что, когда игрок переходит в такой клуб, как «Монако», он обращает на себя повышенное внимание. Головин подвержен травмам. Он тоже недостаточно стабилен. Нужно каждый день подтверждать свой уровень, но это самое трудное в футболе. Надо брать пример с Роналду, Месси и Холанда.