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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
13:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Вратарь «Елимая» Лобанцев: можно сказать, что «Астана» — казахстанский «Зенит»

Российский голкипер «Елимая» Мирослав Лобанцев отметил, что «Астану» можно назвать казахстанским «Зенитом».

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Вратарь «Елимая» Лобанцев: можно сказать, что «Астана» — казахстанский «Зенит» | Источник: Чемпионат.com

«“Астана” — это казахстанский “Зенит”? Наверное, и так можно сказать. Плюс в топе “Актобе”. Сейчас ещё громко заявляет о себе “Ордабасы”. В целом уровень чемпионата растёт, хорошо выступает сборная», — приводит слова Лобанцева Metaratings.

Лобанцеву 28 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Локомотив». За «Елимай» Мирослав играет с января 2024 года, ранее он выступал за «Актобе», «Кызыл-Жар», «Ротор» и «Крылья Советов». В составе «Локомотива» Лобанцев дважды выигрывал Кубок России. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского голкипера в € 300 тысяч.

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