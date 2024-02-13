Вратарь «Елимая» Лобанцев: можно сказать, что «Астана» — казахстанский «Зенит»

«“Астана” — это казахстанский “Зенит”? Наверное, и так можно сказать. Плюс в топе “Актобе”. Сейчас ещё громко заявляет о себе “Ордабасы”. В целом уровень чемпионата растёт, хорошо выступает сборная», — приводит слова Лобанцева Metaratings.