Экс-игрок «Барселоны» Матьё: Луис Энрике не тот тренер, который вселяет в тебя уверенность

«Могу сказать, что всё было неоднозначно. Он был тренером, который хорошо относился ко мне, мы даже тайно встречались для того, чтобы договориться о подписании моего контракта. Однако это тренер, который мало с тобой разговаривает и не вселяет в тебя слишком много уверенности.



Я много играл, включая важные матчи, а потом оказывался на скамейке запасных. Мне была нужна последовательность. Этого я не понимал. Но он так и не объяснил мне почему, подобное происходило. Может, у него не было времени, а может, таков его стиль работы. В конце концов, мне пришлось нелегко», — приводит слова Матьё beIN Sports.