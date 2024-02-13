Каррагер: стиль «Байера» Алонсо — это больше про «Манчестер Сити»
Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о стиле игры леверкузенского «Байера», который тренирует экс-хавбек мерсисайдцев Хаби Алонсо.
Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о стиле игры леверкузенского «Байера», который тренирует экс-хавбек мерсисайдцев Хаби Алонсо.
«“Ливерпуль” — это команда, действующая прямолинейно, её игроки работают на скорости и зачастую используют контратаки. “Байер” — это больше про “Манчестер Сити” и Пепа Гвардиолу. В этом нет ничего удивительного, поскольку Хаби работал под руководством Хосепа (в “Баварии” — Прим. “Чемпионата”). Но если Хаби Алонсо суждено стать тренером “Ливерпуля”, то так оно и будет», — приводит слова Каррагера Daily Mail.
Напомним, ранее появилась информация, что мерсисайдцы обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в «Ливерпуле» на следующий сезон. Испанский специалист не против переговоров, но до конца сезона никакого решения не примет.