Рио Фердинанд: «Сака не является игроком мирового уровня»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд не считает вингера «Арсенала» Букайо Сака игроком мирового класса.
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд не считает вингера «Арсенала» Букайо Сака игроком мирового класса.
«Еще нет. Послушайте, я считаю, что Сака нереально хорош. И я думаю, что ему нужно немного отдохнуть, слишком он много игр проводит для юного парня.
Но мировой уровень? Он пока не показал его в Лиге чемпионов, не так ли? Я говорю о поздних стадиях. Сака — топ-игрок, не поймите меня неправильно. Но еще не мирового класса», — сказал Фердинанд в своем подкасте FIVE.