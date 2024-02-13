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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:57 (мск), источник: Sport24

Рио Фердинанд: «Сака не является игроком мирового уровня»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд не считает вингера «Арсенала» Букайо Сака игроком мирового класса.

АрсеналЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

«Еще нет. Послушайте, я считаю, что Сака нереально хорош. И я думаю, что ему нужно немного отдохнуть, слишком он много игр проводит для юного парня.

Но мировой уровень? Он пока не показал его в Лиге чемпионов, не так ли? Я говорю о поздних стадиях. Сака — топ-игрок, не поймите меня неправильно. Но еще не мирового класса», — сказал Фердинанд в своем подкасте FIVE.

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