Элиф Элмас: я ушёл из «Наполи», поскольку в этой команде стало всё сложнее побеждать

«Почему я покинул Неаполь? Потому что я был в сильной команде-победительнице, которая много работает с молодёжью и смотрит в будущее. Но выигрывать с “Наполи” становилось всё сложнее. Я провёл в Неаполе пять впечатляющих лет и ушёл после того, как выиграл чемпионский титул, что на самом деле невозможно объяснить», — приводит слова Элмаса официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.