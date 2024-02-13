Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
Реал
Футбол. Зарубежный
12.02
Ювентус
Удинезе
01
Футбол. Зарубежный
12.02
Альмерия
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
12.02
Кристал Пэлас
Челси
13
Футбол. Зарубежный
14.02
Болонья
Фиорентина
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
12.02
Ювентус
Удинезе
01
11.02
Милан
Наполи
10
11.02
Дженоа
Аталанта
14
11.02
Болонья
Лечче
40
11.02
Монца
Верона
00
11.02
Фиорентина
Фрозиноне
51
10.02
Сассуоло
Торино
11
10.02
Рома
Интер
24
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Элиф Элмас: я ушёл из «Наполи», поскольку в этой команде стало всё сложнее побеждать

Бывший атакующий полузащитник «Наполи» Элиф Элмас, с января 2024 года выступающий за «РБ Лейпциг», рассказал, почему он принял решение перейти в немецкий клуб.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

«Почему я покинул Неаполь? Потому что я был в сильной команде-победительнице, которая много работает с молодёжью и смотрит в будущее. Но выигрывать с “Наполи” становилось всё сложнее. Я провёл в Неаполе пять впечатляющих лет и ушёл после того, как выиграл чемпионский титул, что на самом деле невозможно объяснить», — приводит слова Элмаса официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, после 23 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 35 очков и на текущий момент занимает девятое место.

Элмас выступал за «Наполи» с 2019 года. За этот период 24-летний футболист принял участие в 189 матчах во всех турнирах, в которых он омтетился 19 голами и 11 результативными передачами.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь