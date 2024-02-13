«Барселона» рассматривает вариант с приобретением игрока «Милана» Леау грядущим летом

По информации источника, больше всего каталонский клуб заинтересован в покупке 24-летнего вингера «Милана» Рафаэля Леау.

Также боссы сине-гранатовых осознают необходимость усиления центра поля. В связи с этим «Барселона» намерена предпринять попытку подписать опорного полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.