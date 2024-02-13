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14:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» рассматривает вариант с приобретением игрока «Милана» Леау грядущим летом

Руководство «Барселоны» считает, что несмотря на имеющиеся у клуба финансовые трудности, с целью развития спортивного проекта сине-гранатовым необходимо подписать одного звёздного игрока грядущим летом. Об этом сообщает Sport.es.

Барселона
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Источник: Reuters

По информации источника, больше всего каталонский клуб заинтересован в покупке 24-летнего вингера «Милана» Рафаэля Леау.

Также боссы сине-гранатовых осознают необходимость усиления центра поля. В связи с этим «Барселона» намерена предпринять попытку подписать опорного полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

«Барселона» планирует выручить денежные средства на покупку данных футболистов, продав часть игроков нынешнего состава.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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