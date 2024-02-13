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14:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мама Мбаппе хочет, чтобы футболист продлил контракт с «ПСЖ»

Стали известны причины, из-за которых нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сомневается в переходе в «Реал».

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Источник: AP 2023

Как сообщает Cadena Ser, во-первых, Мбаппе был приятно удивлен, когда воскресенье, 11 февраля, 600 болельщиков парижского клуба пришли на тренировку «ПСЖ» и попросили его не покидать команду: «Килиан в Париже!».

Во-вторых, Мбаппе заинтересован в том, чтобы проявить себя, выступая на новом домашнем стадионе «ПСЖ». Ранее президент клуба Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что команда намерена покинуть «Парк де Пренс» и найти более подходящую арену.

В-третьих, мама Мбаппе Файза Ламари по-прежнему продолжает уговаривать 25-летнего форварда остаться в «ПСЖ», где ему предлагают более выгодные условия контракта.

В текущем сезоне Мбаппе забил 30 голов и сделал 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро. Контракт Мбаппе с парижанами действует до конца июня 2024 года.

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