Мама Мбаппе хочет, чтобы футболист продлил контракт с «ПСЖ»

Как сообщает Cadena Ser, во-первых, Мбаппе был приятно удивлен, когда воскресенье, 11 февраля, 600 болельщиков парижского клуба пришли на тренировку «ПСЖ» и попросили его не покидать команду: «Килиан в Париже!».

Во-вторых, Мбаппе заинтересован в том, чтобы проявить себя, выступая на новом домашнем стадионе «ПСЖ». Ранее президент клуба Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что команда намерена покинуть «Парк де Пренс» и найти более подходящую арену.

В-третьих, мама Мбаппе Файза Ламари по-прежнему продолжает уговаривать 25-летнего форварда остаться в «ПСЖ», где ему предлагают более выгодные условия контракта.