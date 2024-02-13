Чурчич объяснил, почему «Тобол» не подпишет Глушакова

«Смотрим футболистов, рассматриваем, какие еще варианты у нас есть. Но Дениса Глушакова точно не рассматривали, потому что ему 37 лет, а нам нужны игроки моложе — и не рассматривали его вообще», — приводит слова Чурича Legalbet.kz.