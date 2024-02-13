Салах приступил к тренировкам с «Ливерпулем» после травмы

Видеозапись занятий, которые прошли во вторник, опубликована на странице «красных» в соцсети X.

Форвард сборной Египта получил мышечное повреждение в матче группового этапа Кубка африканских наций против команды Ганы (2:2) 18 января. Затем игрок вернулся в расположение «Ливерпуля» для реабилитации. Агент 31-летнего футболиста Рами Аббас заявлял, что Салах пропустит от трех до четырех недель. Позднее в английском клубе заявили, что травма нападающего оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.