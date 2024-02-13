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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Салах приступил к тренировкам с «Ливерпулем» после травмы

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах приступил к тренировкам в общей группе после травмы.

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Источник: Reuters

Видеозапись занятий, которые прошли во вторник, опубликована на странице «красных» в соцсети X.

Форвард сборной Египта получил мышечное повреждение в матче группового этапа Кубка африканских наций против команды Ганы (2:2) 18 января. Затем игрок вернулся в расположение «Ливерпуля» для реабилитации. Агент 31-летнего футболиста Рами Аббас заявлял, что Салах пропустит от трех до четырех недель. Позднее в английском клубе заявили, что травма нападающего оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. Его соглашение с командой рассчитано до июня 2025 года. В текущем сезоне он провел за «красных» 27 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал девять голевых передач.

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