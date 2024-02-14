Уткин назвал своего фаворита в Лиге чемпионов 2023/24

«Абсолютно весь мой состав редакторов считает, что “Реал” и “Манчестер Сити” являются фаворитами Лиги чемпионов. Разумеется, они фавориты. Нужно держать ещё в голове “Интер”, который сделал большой шаг вперёд. Но мне всё-таки как-то не верится в “Интер”, но помнить о них нужно. Но я же должен сделать свою подлую, коварную ставку. Мне кажется, что в этом сезоне Лигу чемпионов может выиграть команда, которая не входит в первый ряд фаворитов. И, на мой взгляд, сейчас было бы интересно подумать о победе мадридского “Атлетико”. Представляете, ведь в Испании только две команды выигрывали Лигу чемпионов — “Реал” и “Барселона”. И “Барселона” в первый раз сделала это в начале 90-х годов, а до этого не было ничего», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.