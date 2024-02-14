Текущие события
Футбол. Еврокубки
13.02
Копенгаген
Манчестер Сити
13
Футбол. Еврокубки
13.02
РБ Лейпциг
Реал
01
Футбол. Зарубежный
12.02
Альмерия
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Болонья
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Бавария
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
13.02
Копенгаген
Манчестер Сити
13
13.02
РБ Лейпциг
Реал
01
2023
Атлетико
Лацио
20
2023
Селтик
Фейеноорд
21
2023
Боруссия Д
ПСЖ
11
2023
Ньюкасл Юнайтед
Милан
12
2023
Порту
Шахтер
53
2023
Антверпен
Барселона
32
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
06:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин назвал своего фаворита в Лиге чемпионов 2023/24

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин рассказал о том, кто может стать победителем текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/egrisi_afc

«Абсолютно весь мой состав редакторов считает, что “Реал” и “Манчестер Сити” являются фаворитами Лиги чемпионов. Разумеется, они фавориты. Нужно держать ещё в голове “Интер”, который сделал большой шаг вперёд. Но мне всё-таки как-то не верится в “Интер”, но помнить о них нужно. Но я же должен сделать свою подлую, коварную ставку. Мне кажется, что в этом сезоне Лигу чемпионов может выиграть команда, которая не входит в первый ряд фаворитов. И, на мой взгляд, сейчас было бы интересно подумать о победе мадридского “Атлетико”. Представляете, ведь в Испании только две команды выигрывали Лигу чемпионов — “Реал” и “Барселона”. И “Барселона” в первый раз сделала это в начале 90-х годов, а до этого не было ничего», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» сыграет с миланским «Интером». Первая встреча состоится 20 февраля, ответная — 14 марта.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь