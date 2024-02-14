«Реал» показывает мастер-класс смены поколений. Теряют лидеров, но становятся лишь сильнее

«Реал» начал стадию перестройки еще в 2018 году: из клуба ушел Роналду, главная звезда, поэтому назревали большие перемены. За шесть лет в команде чего только не произошло: сначала пытались сделать Иско примой, потом потратились на Азара, а в 2021-м внезапно выстрелила связка Винисиус — Бензема, которая спасла команду. Сезон-2020/21 запомнился импотенцией в атакующей стадии, а следующим летом Перес раскошелился только на опорника Камавингу.

Трансфер Эдуардо стал частью длительного обновления полузащиты, которая запустилась именно в 2021-м. Уже несколько лет Модрич и Кроос выступают в статусе боевых пенсионеров. То есть «физикой» не щеголяют, с ними трудно выстраивать высокий прессинг на постоянной основе, но все же на опыте и благодаря профессионализму выбивают по 30+ матчей за сезон. Роль Модрича в этом сезоне изменилась, теперь он запасной, и ходят слухи об уходе, но вот Кроос по-прежнему оказывает сильное влияние на команду.

А ведь помимо легендарного дуэта и двужильного Камавинга в команде еще будущий капитан Вальверде, Тшуамени, Себальос и Гюлер. Им тоже нужно играть. К этому списку справедливо отнести и Беллингема, который в «Боруссии» играл дирижера, а не фронтовика. В общем, Анчелотти нужно было найти баланс и не оставить в обиде аж восьмерых полузащитников.

На радикальные изменения Карло подтолкнула еще внезапная потеря Бензема. Пришлось быстро соображать: все деньги уже потратили на Джуда, поэтому перестройка атакующей линии полностью легла на тренерский штаб. Несмотря на все, в «Реале» всегда ожидают трофеев, и нужно было что-то придумывать.

Что изменил Карло?

Выходом из положения стал переход на схему 4−3−1−2. По сути, у «Реала» осталось атакующее трио, как и при схеме 4−3−3: два форварда и «десятка», которая ситуативно исполняет дополнительного нападающего. Переход на двух форвардов объясним и тем, что на острие играют Винисиус и Родриго (Хоселу все же опция под ротацию), которые не являются чистыми центрфорвардами, не способны задавить фактурой защитников и не сильны в реализации. Но если они играют в паре и присоединяют к себе Беллингема, то способны за счет движения путать оборонительное построение соперника, искать бреши и забивать.

Анчелотти убил еще одного зайца: формально у него четыре позиции для полузащитников, а не три, как раньше. Позиция Джуда не оказалась незыблемой: иногда его подменяет талантливый Гюлер (если он не лежит в лазарете), но чаще всего вместо него играет Браим Диас. Как правило, в «Милане» он ударно начинал сезон, был виден первые два месяца, а потом пропадал до конца чемпионата. Непонятно как, но Анчелотти исправил и эту проблему, к февралю Браим стал еще полезнее: прикончил «Атлетико» в Суперкубке и забил магический мяч «Лейпцигу». А ведь это запасная опция в команде, и многие задавались вопросом — не потеряется ли «Реал» в атаке без Беллингема. А тут результат приносит его прямой дублер.

Казалось, формула успеха найдена — но в текущем сезоне посыпались травмы. Из-за «крестов» Куртуа, Милитао и Алабы пришлось полностью перестраивать линию защиты. Из «Челси» выписали Кепу, но испанец совсем не впечатлил, а в Суперкубке вообще устроил фейл-шоу, чуть не выбив свою же команду из турнира. Карло было все равно, что Кепа в разы авторитетнее Лунина, играл в АПЛ и скандалил с Сарри — он все равно усадил его в запас и доверился Андрею Лунину. И тот отплатил Анчелотти за доверие: провел великолепный матч против «Лейпцига», совершив девять сейвов и повторив рекорд Куртуа. Да и вообще в последние месяцы выступает уверенно.

С защитой еще тяжелее. В один момент у Анчелотти вообще не осталось здоровых центрбеков, поэтому на позиции пришлось ставить Карвахаля и Тшуамени — крайнего защитника и опорника. И здесь сработало: сделали ставку на стерильное владение мячом, чем ограничили моменты соперника.

Летом Анчелотти ругали за смену схемы, еще больше недовольства было после поражения от «Барселоны» в США. Некоторые игроки даже говорили прессе, что с трудом осваивают новые задачи и позицию. Но опыт итальянца взял свое: футболисты скоро все поняли и проводят монументальный сезон. Его точно не подкрепят треблом (уже вылетели из Кубка), но 15-й победы в ЛЧ или 69-й в чемпионате будет достаточно.

«Реал» плавнее всех подошел к перестройке команды, хотя для топ-клубов это больная тема. «Челси» разом продал весь состав и купил молодняк, вообще опустив момент адаптации. «Бавария» при Тухеле вроде и хочет стать еще моложе, но немец ограничивается лишь конфликтами с лидерами. А «Барселона» до последнего истрачивала бюджет на топ-игроков, забыв о перспективе — сейчас мы видим, что с ней происходит.

В «Реале» же планомерно отводили лидеров на второй план, а в экстренных ситуациях не пугались и быстро искали решение (вспомним одновременный уход Рамоса и Варана). По сути, нынешняя команда имеет мало похожа на ту, что в последний раз брала Лигу чемпионов. Но и перестроенный «Реал» с новыми лицами остается в числе лучших команд Европы и летит к титулу ла лиги. И главная причина плавной смены поколений — Анчелотти и Флорентино Перес.