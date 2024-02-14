Сенсацией завершился матч «Астаны» с лидером РПЛ
«Астана» провела в Абу-Даби (ОАЭ) контрольный матч против лидера РПЛ ФК «Краснодар», сообщают Vesti.kz.
«Астана» провела в Абу-Даби (ОАЭ) контрольный матч против лидера РПЛ ФК «Краснодар», сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом в пользу казахстанского клуба со счетом.
В первом тайме «Астана» стремительно завладела инициативой, забив к 35-й минуте три безответных гола: отличились Марин Томасов (седьмая минута), Усман Камара (23) и Макс Эбонг (35). На 38-й Кади Борджес отыграл один мяч, а в дебюте второго тайма «Краснодар» до минимума сократил отставание: гол на 47-й минуте забил Джон Кордоба. Окончательный результат матча на 66 минуте установил форвард «Астаны» Рамазан Каримов.
Отметим, что после 18 туров «Краснодар», набравший 38 очков, лидирует в таблице РПЛ, опережая на два балла «Зенит».
Напомним, ранее столичный клуб на предсезонных сборах обыграл «Элит Фальконс» — 3:0 и «Галф Юнайтед» — 4:2 из ОАЭ, а также сыграл вничью с армянским «Урарту» — 0:0. Впереди у «Астаны» матчи с «Ростовом» (17 февраля) и московским «Спартаком» (21 февраля).