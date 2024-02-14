Сенсацией завершился матч «Астаны» с лидером РПЛ

Источник: ФК "Астана"

Встреча завершилась со счетом в пользу казахстанского клуба со счетом.

В первом тайме «Астана» стремительно завладела инициативой, забив к 35-й минуте три безответных гола: отличились Марин Томасов (седьмая минута), Усман Камара (23) и Макс Эбонг (35). На 38-й Кади Борджес отыграл один мяч, а в дебюте второго тайма «Краснодар» до минимума сократил отставание: гол на 47-й минуте забил Джон Кордоба. Окончательный результат матча на 66 минуте установил форвард «Астаны» Рамазан Каримов.

Отметим, что после 18 туров «Краснодар», набравший 38 очков, лидирует в таблице РПЛ, опережая на два балла «Зенит».