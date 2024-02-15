Вернувшийся в КПЛ футбольный клуб погасил долги и получит «добро» от ФИФА

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Ранее ФИФА наложила на клуб несколько трансферных ограничений на национальном и международном уровнях за долги перед бывшими футболистами, среди которых россиянин Александр Клещенко и нигериец Чиди Осучукву.

В итоге клуб полностью расплатился с долгами перед игроками и тренерами, после чего направил соответствующие письма в ФИФА. Ожидается, что в течение нескольких дней с «Турана» снимут все трансферные ограничения. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказали в руководстве туркестанского клуба.