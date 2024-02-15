Вернувшийся в КПЛ футбольный клуб погасил долги и получит «добро» от ФИФА
Туркестанский «Туран» закрыл все четыре трансферных бана от Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Туркестанский «Туран» закрыл все четыре трансферных бана от Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее ФИФА наложила на клуб несколько трансферных ограничений на национальном и международном уровнях за долги перед бывшими футболистами, среди которых россиянин Александр Клещенко и нигериец Чиди Осучукву.
В итоге клуб полностью расплатился с долгами перед игроками и тренерами, после чего направил соответствующие письма в ФИФА. Ожидается, что в течение нескольких дней с «Турана» снимут все трансферные ограничения. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказали в руководстве туркестанского клуба.
Добавим, что «Туран», в прошлом сезоне выступавший в первой лиге, последним среди клубов КПЛ отправился на сборы в Турцию. Главным тренером в новом сезоне будет казахстанец Ринат Алюетов, ранее работавший в «Жетысу», «Елимае» и «Женисе».