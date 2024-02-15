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00:58 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч «Кайрата» со «Спартаком»

Алматинский «Кайрат» сыграл с московским «Спартаком» в матче «Зимнего кубка РПЛ», сообщают Vesti.kz. Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 6:0 в пользу российского клуба.

Кайрат
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Источник: ФК "Спартак"

В первом тайме «красно-белые» забили два гола: на девятой минуте отличился Александр Соболев, а на 14-й гол забил Антон Зиньковский. Во втором тайме отличились Даниил Хлусевич (55), Квинси Промес (62, 82) и Виктор Мозес (85).

Напомним, «Кайрат» в предыдущих матчах турнира уступил клубу «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счетом 0:2, а затем обыграл российский «Ростов» — 2:1.

Таким образом, «Спартак», набравший шесть очков, стал обладателем трофея. «Ростов», у которого также шесть баллов, занял второе место. «Шабаб Аль-Ахли» с тремя баллами, расположился на третьей строчке, тогда. как «Кайрат» занял последнее место.

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