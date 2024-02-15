Разгромом завершился матч «Кайрата» со «Спартаком»

Источник: ФК "Спартак"

В первом тайме «красно-белые» забили два гола: на девятой минуте отличился Александр Соболев, а на 14-й гол забил Антон Зиньковский. Во втором тайме отличились Даниил Хлусевич (55), Квинси Промес (62, 82) и Виктор Мозес (85).

Напомним, «Кайрат» в предыдущих матчах турнира уступил клубу «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ со счетом 0:2, а затем обыграл российский «Ростов» — 2:1.