Криштиану Роналду провел 1000-й матч на клубном уровне | Источник: AFP 2023

Как сообщает The CR7 Timeline, эта игра стала для 39-летнего португальца 1000-й на клубном уровне. У футболиста 31 матч за «Спортинг», 346 за «Манчестер Юнайтед», 438 за «Реал», 134 за «Ювентус» и 51 за «Аль-Наср».

За клубную карьеру футболист забил 746 голов, 45 из которых — в составе «Аль-Насра».