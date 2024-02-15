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01:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду провел 1000-й матч на клубном уровне

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил победный гол в первом матче ⅛ финала азиатской Лиги чемпионов против «Аль-Фейха» (1:0).

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Криштиану Роналду провел 1000-й матч на клубном уровне | Источник: AFP 2023

Как сообщает The CR7 Timeline, эта игра стала для 39-летнего португальца 1000-й на клубном уровне. У футболиста 31 матч за «Спортинг», 346 за «Манчестер Юнайтед», 438 за «Реал», 134 за «Ювентус» и 51 за «Аль-Наср».

За клубную карьеру футболист забил 746 голов, 45 из которых — в составе «Аль-Насра».

Криштиану Роналду — пятикратный обладатель награды «Золотой мяч». На клубном уровне он трижды становился чемпионом Англии и по два раза выигрывал чемпионаты Испании и Италии, а также пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

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