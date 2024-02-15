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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:07 (мск), источник: Vesti.kz

Смена трансферного курса. Новый лимит в КПЛ обесценил игроков из ЕАЭС

Как и предполагалось, после введения нового лимита на легионеров, футболисты из ЕАЭС лишенные статуса местных перестали пользоваться спросом внутри чемпионата Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, как это повлияло на рынок трансферов.

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Источник: БЕЛТА

Принятие нового лимита довольно быстро изменило восприятие селекции в большинстве казахстанских клубов. Сильного акцента на игроках из России, Беларуси и Армении больше нет.

Если прошлой зимой в Казахстан приехали 30 игроков из ЕАЭС, то в это межсезонье картина сильно изменилась — на данный момент всего шесть новичков с российскими и белорусскими паспортами, а например футболистов из Армении пока вообще нет.

При этом, из лиги ушли 11 игроков из стран ЕАЭС, то есть почти вдвое больше, чем пришли. Любопытно, что среди пришедших сразу пять белорусов и всего один россиянин. При этом, практически все белорусы из обоймы своей сборной.

Опять же, на старте КПЛ-2023 было заявлено 30 российских футболистов, в то время как сейчас их всего 12. Да, трансферное окно в Казахстане еще открыто и многие команды продолжают формировать составы, например, мы еще не знаем какой будет ростер у «Аксу», которому позволили вернуться в «вышку», или кто пополнит «Шахтер», долгое время не имевший возможности набирать новичков. Но тенденция так или иначе заметна.

География трансферов внутри КПЛ заметно расширилась, есть новые легионеры из Греции, Нидерландов, Болгарии, Эквадора, Швеции и различных африканских стран.

Подобное расширение селекции представляется позитивным, ведь акцент на постсоветском рынке выглядел не самым эффективным и в нем ощущалось много агентского влияния.

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