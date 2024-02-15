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11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» согласовал условия контракта с защитником «Лилля» Йоро

«ПСЖ» приблизился к подписанию 18-летнего центрального защитника «Лилля» Лени Йоро. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

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Источник: Reuters

По информации источника, представители парижан договорились с молодым игроком обороны и его агентами о персональных условиях контракта. «ПСЖ» осталось согласовать с «Лиллем» сумму компенсации за Йоро. Отмечается, что на защитника продолжают претендовать такие клубы, как «Реал», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Йоро находится в системе «Лилля» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «бульдогов» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.

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