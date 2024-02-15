Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Фейеноорд
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Янг Бойз
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:45
Юнион
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Легия
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Тулуза
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Ланс
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Гент
Футбол. Еврокубки
14.02
ПСЖ
Реал Сосьедад
20
Футбол. Еврокубки
14.02
Лацио
Бавария
10
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
12.02
Альмерия
Атлетик
00
11.02
Барселона
Гранада
33
11.02
Севилья
Атлетико
10
11.02
Мальорка
Райо Вальекано
21
11.02
Хетафе
Сельта
32
10.02
Лас-Пальмас
Валенсия
20
10.02
Реал
Жирона
40
10.02
Реал Сосьедад
Осасуна
01
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» рассматривает вариант с возвращением Эдегора

Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор может вернуться в «Реал».

Реал
АрсеналЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, 25-летний футболист уже выступал за мадридский клуб с 2015 по 2021 год, преимущественно проводя сезон за сезоном в аренде.

По информации источника, «Реал» в предстоящее летнее трансферное окно готов предпринять попытки по подписанию норвежского хавбека. Конкуренцию «сливочным» готов составить «ПСЖ». Отмечается, что обоим грандам будет непросто убедить полузащитника покинуть «Арсенал» этим летом.

Эдегор выступает за «Арсенал» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «канониров» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 90 млн.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь