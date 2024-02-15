«Реал» рассматривает вариант с возвращением Эдегора

Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter). Напомним, 25-летний футболист уже выступал за мадридский клуб с 2015 по 2021 год, преимущественно проводя сезон за сезоном в аренде.

По информации источника, «Реал» в предстоящее летнее трансферное окно готов предпринять попытки по подписанию норвежского хавбека. Конкуренцию «сливочным» готов составить «ПСЖ». Отмечается, что обоим грандам будет непросто убедить полузащитника покинуть «Арсенал» этим летом.