Конте — о работе в «Тоттенхэме»: было странно праздновать завоёванное место в топ-4

«Для меня праздновать четвёртое место и путёвку в Лигу чемпионов — это действительно странно. После финальной игры сезона-2021/2022 (тогда “Тоттенхэм” занял четвёртое место. — Прим. “Чемпионата”) я позвонил своим сотрудникам и сказал, чтобы они не привыкали к такому. Я был предельно ясен. Я сказал, что мы сделали всё возможное. Это было настоящее чудо, что мы поднялись с девятого на четвёртое место, учитывая все те проблемы, что у нас были. Но мы не праздновали это как чудо, потому что я привык побеждать», — приводит слова Конте английское издание The Telegraph.