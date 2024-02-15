Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Фейеноорд
Рома
Футбол. Еврокубки
20:45
Галатасарай
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Янг Бойз
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:45
Юнион
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Олимпиакос П
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:45
Мольде
Легия
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Тулуза
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Ланс
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Гент
Футбол. Еврокубки
14.02
ПСЖ
Реал Сосьедад
20
Футбол. Еврокубки
14.02
Лацио
Бавария
10
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
11.02
Хоффенхайм
Кельн
11
11.02
Штутгарт
Майнц
31
10.02
Байер
Бавария
30
10.02
Аугсбург
РБ Лейпциг
22
10.02
Боруссия М
Дармштадт
00
10.02
Айнтрахт Ф
Бохум
11
10.02
Унион Б
Вольфсбург
10
10.02
Вердер
Хайденхайм
12
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
12:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» намерена существенно уменьшить зарплатную ведомость клуба

В ближайшие годы руководство «Баварии» будет усиленно работать над существенным сокращением зарплатной ведомости клуба, сообщает Kicker.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информации источника, в первую очередь мюнхенцы планируют сэкономить на жаловании молодых футболистов команды — Джамала Мусиалы и Альфонсо Дэвиса. Боссы клуба на намерены платить канадскому защитнику € 13 млн в год по новому контракту. Также руководство немецкой команды считает, что Мусиала до сих пор не обрёл стабильную игру и поэтому не заслуживает существенного повышения зарплаты.

В текущем сезоне на счету Мусиалы 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Дэвис провёл 27 игр и сумел забить один мяч, а также оформил три ассиста. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 110 млн и € 70 млн, соответственно.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале.

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь