«Бавария» намерена существенно уменьшить зарплатную ведомость клуба

По информации источника, в первую очередь мюнхенцы планируют сэкономить на жаловании молодых футболистов команды — Джамала Мусиалы и Альфонсо Дэвиса. Боссы клуба на намерены платить канадскому защитнику € 13 млн в год по новому контракту. Также руководство немецкой команды считает, что Мусиала до сих пор не обрёл стабильную игру и поэтому не заслуживает существенного повышения зарплаты.