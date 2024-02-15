«Ордабасы» принял решение по вратарю сборной Казахстана
Шымкентский «Ордабасы» объявил об уходе вратаря сборной Казахстана Мухамеджана Сейсена, сообщают Vesti.kz.
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Шымкентский «Ордабасы» объявил об уходе вратаря сборной Казахстана Мухамеджана Сейсена, сообщают Vesti.kz.
25-летний голкипер провел в клубе вратарь один сезон и принял участие в 15 играх, а также помог «Ордабасы» впервые в истории стать чемпионом Казахстана.
До этого Сейсен выступал за родной «Тараз» и сыграл в КПЛ 83 матча. Также на его счету одна игра в составе сборной Казахстана.
Добавим, что ранее «Ордабасы» официально представил нового вратаря — хорвата Карло Сентича, воспитанника «Хайдука» и экс-вратаря молодежной сборной своей страны.
Также в команде останется основной голкипер — Бекхан Шайзада, второй вратарь сборной Казахстана.