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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
12:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» принял решение по вратарю сборной Казахстана

Шымкентский «Ордабасы» объявил об уходе вратаря сборной Казахстана Мухамеджана Сейсена, сообщают Vesti.kz.

ОрдабасыЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

25-летний голкипер провел в клубе вратарь один сезон и принял участие в 15 играх, а также помог «Ордабасы» впервые в истории стать чемпионом Казахстана.

До этого Сейсен выступал за родной «Тараз» и сыграл в КПЛ 83 матча. Также на его счету одна игра в составе сборной Казахстана.

Добавим, что ранее «Ордабасы» официально представил нового вратаря — хорвата Карло Сентича, воспитанника «Хайдука» и экс-вратаря молодежной сборной своей страны.

Также в команде останется основной голкипер — Бекхан Шайзада, второй вратарь сборной Казахстана.

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