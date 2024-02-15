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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
15:53 (мск), источник: ТАСС

Состав «Манчестер Юнайтед» в 2023 году стал самым дорогим в истории футбола

УЕФА оценил игроков английского клуба в €1,422 млрд.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 15 февраля. Состав английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» образца 2023 года стал самым дорогим в истории. Это следует из отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опубликованного пресс-службой организации.

УЕФА оценил состав «Манчестер Юнайтед» в €1,422 млрд. Прошлый рекорд принадлежал испанскому «Реалу», трансферная стоимость его состава в 2020 году оценивалась в €1,33 млрд.

Второе и третье места по стоимости состава заняли английские «Манчестер Сити» (€1,286 млрд) и «Челси» (€1,084 млрд) соответственно, четвертым стал «Реал» (€1,031 млрд), пятым — французский ПСЖ (€938 млн). Российские клубы не вошли в список 20 лучших команд.

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