Состав «Манчестер Юнайтед» в 2023 году стал самым дорогим в истории футбола

ТАСС, 15 февраля. Состав английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» образца 2023 года стал самым дорогим в истории. Это следует из отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опубликованного пресс-службой организации.

УЕФА оценил состав «Манчестер Юнайтед» в €1,422 млрд. Прошлый рекорд принадлежал испанскому «Реалу», трансферная стоимость его состава в 2020 году оценивалась в €1,33 млрд.