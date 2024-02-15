«Барселона» заинтересована в подписании Хвичи Кварацхелии

По данным Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба рассматривает вариант с подписанием вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Также в список потенциальных приобретений на лето попали Габриел Мартинелли из «Арсенала» и Каору Митома из «Брайтона».