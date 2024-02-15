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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:59 (мск), источник: Sport24

«Барселона» заинтересована в подписании Хвичи Кварацхелии

«Барселона» рассматривает варианты для усиления своей атакующей игры.

Барселона
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Источник: Пресс-служба GFF

По данным Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба рассматривает вариант с подписанием вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Также в список потенциальных приобретений на лето попали Габриел Мартинелли из «Арсенала» и Каору Митома из «Брайтона».

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает Хвичу в 80 млн евро.

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