«Барселона» заинтересована в подписании Хвичи Кварацхелии
«Барселона» рассматривает варианты для усиления своей атакующей игры.
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«Барселона» рассматривает варианты для усиления своей атакующей игры.
По данным Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба рассматривает вариант с подписанием вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Также в список потенциальных приобретений на лето попали Габриел Мартинелли из «Арсенала» и Каору Митома из «Брайтона».
В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.
Портал Transfermarkt оценивает Хвичу в 80 млн евро.