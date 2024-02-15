Суд отклонил жалобу Бензема на министра внутренних дел Франции

Бензема подал жалобу 16 января. Поводом для этого стало заявление Дарманена в эфире телеканала CNEWS в октябре 2023 года, который утверждал, что Бензема «имеет, как всем известно, связи с “Братьями-мусульманами” (организация запрещена в РФ), реагируя на его запись в поддержку жителей сектора Газа. В офисе Дарманена заявили, что на протяжении нескольких лет наблюдают “медленный дрейф позиций футболиста в сторону жесткого ислама” и идеологии “Братьев-мусульман”, которая выражается в распространении исламских норм на различные сферы жизни, включая спорт.