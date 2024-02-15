Суд отклонил жалобу Бензема на министра внутренних дел Франции
Отмечается, что данное решение не подлежит обжалованию.
Отмечается, что данное решение не подлежит обжалованию.
ТАСС, 15 февраля. Жалоба футболиста Карима Бензема на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена за клевету была отклонена судом. Об этом сообщило агентство AFP.
Отмечается, что данное решение не подлежит обжалованию.
Бензема подал жалобу 16 января. Поводом для этого стало заявление Дарманена в эфире телеканала CNEWS в октябре 2023 года, который утверждал, что Бензема «имеет, как всем известно, связи с “Братьями-мусульманами” (организация запрещена в РФ), реагируя на его запись в поддержку жителей сектора Газа. В офисе Дарманена заявили, что на протяжении нескольких лет наблюдают “медленный дрейф позиций футболиста в сторону жесткого ислама” и идеологии “Братьев-мусульман”, которая выражается в распространении исламских норм на различные сферы жизни, включая спорт.
Бензема 36 лет, летом 2023 года он перешел в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. До этого футболист выступал за испанский «Реал», в составе которого пять раз выиграл Лигу чемпионов и стал обладателем «Золотого мяча» в 2022 году.