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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер клуба АПЛ попал в больницу после тренировки

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон находится в больнице после того, как на утренней тренировке ему стало плохо, сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба в соцсети X.

Кристал ПэласЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Отмечается, что состояние 76-летнего тренера стабильно, он проходит обследование в больнице. Ранее клуб отменил пресс-конференцию с Ходжсоном.

В комментариях к посту пожеланию здоровья тренеру написали английские «Фулхэм», «Вест Хэм», «Вест Бромвич», «Блэкберн», турецкий «Бешикташ» и испанский «Эспаньол».

По информации СМИ, «Кристал Пэлас» планирует отправить Ходжсона в отставку. Ожидается, что его заменит австриец Оливер Гласнер. В текущем сезоне клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ходжсон начал тренерскую карьеру в 1976 году в шведском «Хальмстаде». Он также работал с различными клубами в Англии, Швейцарии (в том числе возглавлял сборную страны), Дании, Италии (где тренировал миланский «Интер»), Финляндии (со сборной страны). В 2007 году Ходжсон окончательно вернулся в Англию и после этого тренировал «Фулхэм», «Ливерпуль», «Вест Бромвич», сборную Англии (2012−2016 год). «Кристал Пэлас» Ходжсон возглавлял с 2017 по 2021 год. После ухода из «Кристал Пэлас» Ходжсон объявил о завершении тренерской карьеры, но возобновил ее в январе 2022 года, заключив контракт с «Уотфордом». В июне тренер покинул команду, а в марте 2023 года вернулся в «Кристал Пэлас».

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