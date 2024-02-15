Тренер клуба АПЛ попал в больницу после тренировки

Ходжсон начал тренерскую карьеру в 1976 году в шведском «Хальмстаде». Он также работал с различными клубами в Англии, Швейцарии (в том числе возглавлял сборную страны), Дании, Италии (где тренировал миланский «Интер»), Финляндии (со сборной страны). В 2007 году Ходжсон окончательно вернулся в Англию и после этого тренировал «Фулхэм», «Ливерпуль», «Вест Бромвич», сборную Англии (2012−2016 год). «Кристал Пэлас» Ходжсон возглавлял с 2017 по 2021 год. После ухода из «Кристал Пэлас» Ходжсон объявил о завершении тренерской карьеры, но возобновил ее в январе 2022 года, заключив контракт с «Уотфордом». В июне тренер покинул команду, а в марте 2023 года вернулся в «Кристал Пэлас».