Игрок «ПСЖ» Мбаппе объявил партнёрам по команде, что покинет клуб по окончании сезона

По информации источника, встреча Мбаппе с партнёрами по команде состоялась сегодняшним утром в тренировочном центре «ПСЖ». О реакции одноклубников 25-летнего нападающего на новость о его уходе не сообщается.

Напомним, вчера, 15 февраля, авторитетный журналист Фабрицио Романо поделился информацией, что Мбаппе уведомил президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о том, что он покинет клуб грядущим летом, когда у него закончится срок действия трудового соглашения.