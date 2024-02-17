«Астана» решила судьбу французского полузащитника
Французский футболист Фабьен Урега продолжит карьеру в «Астане», передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
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Французский футболист Фабьен Урега продолжит карьеру в «Астане», передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
Отмечается, что новое соглашение с хавбеком рассчитано до конца 2024 года с опцией возможного продления еще на один сезон.
Урега перешел в «Астану» из литовского «Жальгириса» в 2023 году. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 150 тысяч евро. За астанчан провел 39 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
В его карьере также были французские «Орлеан», «Сошо», «Париж», «Дранси», «Гавр» и бельгийский «Виртон».