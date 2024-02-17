«Астана» решила судьбу французского полузащитника

Источник: ФК "Астана"

Отмечается, что новое соглашение с хавбеком рассчитано до конца 2024 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

Урега перешел в «Астану» из литовского «Жальгириса» в 2023 году. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 150 тысяч евро. За астанчан провел 39 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.