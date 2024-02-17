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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
00:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» решила судьбу французского полузащитника

Французский футболист Фабьен Урега продолжит карьеру в «Астане», передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

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Источник: ФК "Астана"

Отмечается, что новое соглашение с хавбеком рассчитано до конца 2024 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

Урега перешел в «Астану» из литовского «Жальгириса» в 2023 году. Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 150 тысяч евро. За астанчан провел 39 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

В его карьере также были французские «Орлеан», «Сошо», «Париж», «Дранси», «Гавр» и бельгийский «Виртон».

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