«Аль-Ахли» проиграли в чемпионате Саудовской Аравии при судействе россиян
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Аль-Ахли» проиграл в гостях «Аль-Охдуду» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Аль-Ахли» проиграл в гостях «Аль-Охдуду» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча, прошедшая в Наджране, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Алекс Кольядо (25-я минута), Хамед Аль-Мансур (43) и Леандре Тавамба (59). У гостей мяч забил Роберто Фирмино (45+3). Мяч в свои ворота отправил футболист хозяев Соломон Кверквелия (32), выступавший ранее за российские «Локомотив» и «Рубин».
Встречу обслуживала бригада российских арбитров во главе с Кириллом Левниковым. На пятой добавленной ко второму тайму минуте он удалил Рожера Ибаньеса из «Аль-Ахли».
«Аль-Ахли» (40 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» (23) располагается на 11-й строчке.