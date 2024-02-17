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01:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аль-Ахли» проиграли в чемпионате Саудовской Аравии при судействе россиян

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Аль-Ахли» проиграл в гостях «Аль-Охдуду» в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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«Аль-Ахли» проиграли в чемпионате Саудовской Аравии при судействе россиян | Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Наджране, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Алекс Кольядо (25-я минута), Хамед Аль-Мансур (43) и Леандре Тавамба (59). У гостей мяч забил Роберто Фирмино (45+3). Мяч в свои ворота отправил футболист хозяев Соломон Кверквелия (32), выступавший ранее за российские «Локомотив» и «Рубин».

Встречу обслуживала бригада российских арбитров во главе с Кириллом Левниковым. На пятой добавленной ко второму тайму минуте он удалил Рожера Ибаньеса из «Аль-Ахли».

«Аль-Ахли» (40 очков) занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» (23) располагается на 11-й строчке.

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