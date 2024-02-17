«Аль-Ахли» проиграли в чемпионате Саудовской Аравии при судействе россиян

Встреча, прошедшая в Наджране, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Алекс Кольядо (25-я минута), Хамед Аль-Мансур (43) и Леандре Тавамба (59). У гостей мяч забил Роберто Фирмино (45+3). Мяч в свои ворота отправил футболист хозяев Соломон Кверквелия (32), выступавший ранее за российские «Локомотив» и «Рубин».