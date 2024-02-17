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10:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» разгромил худшую команду чемпионата Италии

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Интер» победил «Салернитану» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

Интер
СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Интер"

Встреча в Милане завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Отличились Маркус Тюрам (17-я минута), Лаутаро Мартинес (19), Дензел Дюмфрис (40) и Марко Арнаутович (90).

«Интер» (63 очка) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Салернитана» (13) идет на последнем месте.

В другом матче «Торино» продлил беспроигрышную серию в национальном чемпионате, победив в Турине «Лечче» — 2:0.

Интер
4:0
Первый тайм: 3:0
Салернитана
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