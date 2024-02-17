«Интер» разгромил худшую команду чемпионата Италии
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Интер» победил «Салернитану» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
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СалернитанаЧемпионат Италии: таблица и календарь
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Интер» победил «Салернитану» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Отличились Маркус Тюрам (17-я минута), Лаутаро Мартинес (19), Дензел Дюмфрис (40) и Марко Арнаутович (90).
«Интер» (63 очка) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Салернитана» (13) идет на последнем месте.
В другом матче «Торино» продлил беспроигрышную серию в национальном чемпионате, победив в Турине «Лечче» — 2:0.