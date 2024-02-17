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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» может приобрести главную звезду «Ливерпуля» на замену Мбаппе

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах находится в списке интересов «ПСЖ», который ищет замену Килиану Мбаппе, сообщает L'Equipe.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Ранее была информация от журналиста Бена Джейкобса о том, что Виктор Осимхен из «Наполи» является одной из главных целей парижан, а L'Equipe подтверждает, что он является приоритетным вариантом на замену Мбаппе, но фигура Салаха также рассматривается руководством французского клуба.

В этом сезоне Салах провёл за «Ливерпуль» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 65 млн.

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной.

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