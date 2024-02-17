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11:33 (мск), источник: Sport24

Нагельсман вряд ли возглавит «Барселону» ближайшим летом

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман скорее всего не возглавит «Барселону» ближайшим летом. Об этом сообщает Diario Sport.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, немецкий специалист хоть и включен в список кандидатов на пост главного тренера каталонцев, но находится в нем низко и фактически не рассматривается.

На это есть несколько причин. Во-первых, Евро-2024 завершится только в середине июля, в связи с чем подготовка «Барселоны» к новому сезону будет проходить в худших условиях, чем у конкурентов. Во-вторых, «Барселона» надеется пригласить более опытного тренера.

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