Нагельсман вряд ли возглавит «Барселону» ближайшим летом

По данным источника, немецкий специалист хоть и включен в список кандидатов на пост главного тренера каталонцев, но находится в нем низко и фактически не рассматривается.

На это есть несколько причин. Во-первых, Евро-2024 завершится только в середине июля, в связи с чем подготовка «Барселоны» к новому сезону будет проходить в худших условиях, чем у конкурентов. Во-вторых, «Барселона» надеется пригласить более опытного тренера.