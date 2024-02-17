Карло Анчелотти принял важное решение по голкиперу «Реала» Лунину

По информации испанского издания Marca, главный тренер испанской команды Карло Анчелотти закрыл вратарские дебаты в команде и сделал выбор в пользу Лунина как основного вратаря до возвращения травмированного Тибо Куртуа.

Окончательным аргументом в пользу украинца стала его надёжная игра против «РБ Лейпциг» (1:0) в Лиге чемпионов. Шансы Кепы Аррисабалаги вернуть доверие Анчелотти оцениваются как достаточно невысокие.