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09:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

В конце сезона футболист покинет ПСЖ.

Реал
ПСЖЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

ТАСС, 17 февраля. Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским футбольным клубом «Реал». Об этом на своей странице в X сообщил журналист газеты Marca Рамон Альварез де Мун.

15 февраля агентство RMC Sport сообщило, что Мбаппе покинет французский «Пари Сен-Жермен» по окончании нынешнего сезона.

«Килиан Мбаппе подписал контракт с “Реалом”. Это уже дело прошлого. Теперь нет пути назад», — написал журналист.

Мбаппе 25 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны и дважды победил в Кубке французской лиги. До этого игрок выступал за «Монако», вместе с которым также выиграл чемпионат Франции. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.

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