СМИ: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Мбаппе 25 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны и дважды победил в Кубке французской лиги. До этого игрок выступал за «Монако», вместе с которым также выиграл чемпионат Франции. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром с восемью голами. В 2021 году в составе национальной команды форвард стал победителем Лиги наций.